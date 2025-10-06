AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında, TBMM Adalet Komisyonu üyeleri ve hukukçu milletvekillerinin yürüttüğü 11. Yargı Paketi hazırlıkları sürüyor.

Henüz TBMM Başkanlığı’na sunulmayan teklifin 2025 yılı sonuna kadar yasalaşması bekleniyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, çalışmanın 40 maddeden oluştuğunu ve kısa sürede Meclis’e gönderileceğini açıkladı.

Bakan Tunç, paketin amacını şöyle özetledi:

“Toplumsal huzur ve barışı bozmaya yönelik suçlarda alınabilecek tedbirler önceliğimiz. Çocukları suça sürükleyen sebeplerin ortadan kaldırılması ise temel hedefimizdir.”

Adalet Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan yeni paket, özellikle ceza mevzuatı, çocuk suçluların yargılanması, trafik güvenliği, ve sanal suçlarla mücadele başlıklarında yenilikler getiriyor.

Çocuk suçlulara yeni düzenleme:

Suça sürüklenen çocuklara yönelik cezalar artırılacak.

18 yaşını doldurmamış çocuklar için ağırlaştırılmış müebbet yerine verilen hapis cezalarının üst sınırı 24 yıldan 27 yıla çıkarılacak.

Müebbet yerine hükmedilen 12 yıl olan üst sınır ise 18 yıla yükselecek.

Sanal bahis ve sanal kumar cezaları artıyor:

Özellikle gençleri hedef alan sanal bahis sitelerine yönelik yaptırımlar ağırlaştırılacak.

Düğün ve asker uğurlamalarında havaya ateş açma:

Bu eylemler artık bağımsız bir suç olarak değerlendirilecek.

Kurusıkı tabancalar da kapsama alınacak.

Trafikte yol kesme eylemleri:

Trafikte yolu kesmek, engellemek ya da kamu düzenini bozmak ayrı suç başlığı olarak düzenlenecek.