Meslekte 45 yılı aşan tecrübesiyle Veterinerlik alanında duayen kişilerden biri olan Tahir Selçuk Yavuz kendi memleketi Bursa'da organize edilecek Tarım ve Hayvancılık Fuarında okuyucuları ile buluşacak.

Veteriner Hekim-Yazar Tahir S. Yavuz 08-11 Ekim 2025 tarihlerinde düzenlenecek Bursa Tarım Hayvancılık ve Süt Teknolojileri Fuarında Sidas Medya standında fuar boyunca 10:00-18:00 saatleri arasında okuyucularına kitaplarını imzalayacak. Hayvancılık ile ilgili 14 kitabı bulunan yazarın 15. 'Besicilik' kitabı ilk defa Bursa Tarım Fuarında okuyucu ile buluşacak. Tahir. S. Yavuz, Bursa Fuar Merkezi Fuaye alanı Sidas Medya F-212 numaralı standında 4 gün sürecek fuar boyunca kitaplarını imzalayacak ve okuyucularının sorularını cevaplayacak.

Kitaplarımdaki tüm yazılarımı, deneyimlerim, yurtdışı izlenimlerim ve görüştüğüm uzmanlardan edindiğim bilgiler çerçevesinde derledim diyen Veteriner Hekim Tahir S. Yavuz: 'Bilgilerin, yeniliklerin yaygınlaşması, duyurulması, ilgili kamuoyuna ulaşması, çiftlik sahiplerinin ve meslektaşlarımızın her türlü gelişmeden haberdar olması için yazılarım yıllarca sektörel dergiler ve gazetelerde yayınlandım. Yazılarımı anlaşılabilir bir dilde yazmaya çalıştım. Etkin ve kullanılabilir, yaşamaya kolayca aktarabilir bilgileri yazıya dökmeye gayret ettim. Yazdıklarımı açıklamak üzere TV programlarına, her türlü mesleki toplantılara katıldım ve sözlü anlatımla destekledim. Özellikle Beslenme, Sürü Yönetimi ve Koruyucu Hekimliğin önemine değindim.'dedi.

Veterinerlik konusunda en çok eser veren veteriner hekimlerden olan Tahir Selçuk Yavuz'un 15. eseri 'Besicilik' kitabı da Bursa Tarım Fuarında ilk defa besiciler, veteriner hekimler ve sektöre tanıtılacak.

Tahir Yavuz'un son altı yılda yayınlanan 15 kitabı ise şunlar: 'Meslekte 40 Yıl', 'Süt, Süt Kalitesi ve Mastitis', 'Çiftlik Hayvanlarında Solunum Yolu Hastalıkları', 'Çiftlik Hayvanlarında İshaller', 'Çiftlik Hayvanlarına Döl Verimi', 'Çiftlik Hayvanlarında Koruyucu Hekimlik'. 'Çiftlik Hayvanlarında Sürü Yönetimi', 'Çiftlik Hayvanlarında Sinirsel Hastalıklar', 'Çiftlik Hayvanlarında KBB', 'Çiftlik Hayvanlarında Topallık'. 'İşkembe'. 'Çiftlik Hayvanlarında Göz Hastalıkları'., 'Koyun-Keçi Sağlığı ve Hastalıkları', 'Meslekte 45 Yıl', Besicilik.

Tahir Yavuz'un kitapları www.gidakitaplari.com ve 'Trendyol, Hepsiburada, idefix, Sidas Yayıncılık'tan temin edilebiliyor İletişim: [email protected] Whatsapp: 05555307712 Tel: 02324416001