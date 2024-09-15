Son dönemde Android TV kutularında yaşanan donma ve performans sorunlarının sebebi netleşti. Yapılan araştırmalara göre, Play Protect sertifikasına sahip olmayan cihazlarda zararlı yazılımlar tespit edildi. Bu durum, 1.3 milyon Android TV kutusunun ciddi risk altında olduğunu ortaya koyuyor.

Lisanssız cihazlar, siber tehditlere açık hale geliyor

Google'ın Play Protect lisansına sahip olmayan Android TV kutuları, kötü niyetli yazılımların hedefi haline geliyor. Dr.Web tarafından yayımlanan rapora göre, "Android.Vo1d" adı verilen zararlı yazılım, etkilenen cihazlarda arka planda farklı uygulamalar kurarak, dosyaları tarayıp APK dosyalarını buluyor ve bunları yükleyebiliyor. Bu durum, kullanıcıların cihazlarında ani donma ve takılmalar yaşamasına sebep oluyor.

Tehdit altındaki cihazlar ve kullanıcılar

Android TV kutuları, akıllı telefonlar kadar kişisel veri barındırmasa da, kripto para madenciliği ve bant genişliği sömürüsü gibi siber saldırılar için cazip hale geliyor. Google, Play Protect lisansı olmayan üçüncü taraf kutuların saldırı riskine maruz kaldığını duyurdu. Şu an için tespit edilen risk altındaki cihazlar arasında şu modeller yer alıyor:

R4: Android 7.1.2; R4 Build/NHG47K

Android 7.1.2; R4 Build/NHG47K TV BOX: Android 12.1; TV BOX Build/NHG47K

Android 12.1; TV BOX Build/NHG47K KJ-SMART4KVIP: Android 10.1; KJ-SMART4KVIP Build/NHG47K