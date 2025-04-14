14 Nisan 2025 Pazartesi günü burçlarda aşk, para ve kariyer odaklı değişimler dikkat çekiyor. İşte günlük burç yorumları ve astrolojik harita.
14 Nisan 2025 Günlük Burç Yorumları
Koç Burcu (21 Mart - 19 Nisan)
Bugün özellikle ikili ilişkilerde daha açık olmanız gerekebilir. Kendinizi ifade etmekten çekinmeyin, dürüstlük size avantaj sağlayacak.
Boğa Burcu (20 Nisan - 20 Mayıs)
Finansal kararlar ön planda. Harcamaları kontrol altında tutmak önemli. Gün içinde planlama yaparak günü verimli geçirebilirsiniz.
İkizler Burcu (21 Mayıs - 20 Haziran)
İletişim trafiği artıyor. Yakın çevrenizle ilgili sürpriz gelişmeler olabilir. Duygularla mantığı dengede tutmalısınız.
Yengeç Burcu (21 Haziran - 22 Temmuz)
Duygusal yoğunluk yaşanabilir. İç dünyanıza dönmek isteyebilirsiniz. Geçmişle yüzleşmeler gündemde olabilir.
Aslan Burcu (23 Temmuz - 22 Ağustos)
Sosyal çevre ve ekip çalışmaları öne çıkıyor. Toplum önündeki duruşunuz güçleniyor. Yeni fırsatlar gündeme gelebilir.
Başak Burcu (23 Ağustos - 22 Eylül)
Kariyer ve sorumluluklar ön planda. Hedeflerinizi netleştirmeniz gerekebilir. Otorite figürleriyle dengeli iletişim önemli.
Terazi Burcu (23 Eylül - 22 Ekim)
Yeni bilgiler öğrenmek ve seyahat planları yapmak için uygun bir gün. Eğitim ya da yurt dışı temaları gündeme gelebilir.
Akrep Burcu (23 Ekim - 21 Kasım)
Ortak gelir, kredi, vergi gibi konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Detaycı ve dikkatli olmanız önemli olacak.
Yay Burcu burç yorumları (22 Kasım - 21 Aralık)
İlişkilerde netlik zamanı. İş birliği yapmak istiyorsanız açık olun. Karşınızdaki kişiyi anlamaya çalışmak size kazandırır.
Oğlak Burcu burç yorumları (22 Aralık - 19 Ocak)
Günlük işler, sağlık ve sorumluluklar ön planda. Beslenmenize ve dinlenmeye dikkat etmeniz gerekebilir.
Kova Burcu burç yorumları (20 Ocak - 18 Şubat)
Aşk ve yaratıcılıkla ilgili gelişmeler yaşanabilir. Kendinizi ifade etme konusunda cesur olun. Riskli kararlar dikkat gerektirir.
Balık Burcu burç yorumları (19 Şubat - 20 Mart)
Ev, aile ve geçmiş konular gündemde olabilir. Duygusal bağlar güçleniyor. Evle ilgili düzenlemeler yapılabilir.
Astrolojik harita – 14 Nisan 2025 Pazartesi
|Gökyüzü Konumu
|Derece
|Konum Açıklaması
|Güneş
|24° Koç
|Girişimcilik ve liderlik ön planda
|Ay
|18° Akrep
|Duygusal derinlik artıyor
|Merkür
|03° Boğa (R)
|İletişimde gecikmeler mümkün
|Venüs
|06° İkizler
|Sosyal çevre ile hareketlilik
|Mars
|12° Yengeç
|Duygusal tepkiler öne çıkabilir
|Jüpiter
|19° Boğa
|Finansal büyüme arayışı
|Satürn
|15° Balık
|Ruhsal sınavlar
|Uranüs
|21° Boğa
|Sürpriz değişimlere açık gün
|Neptün
|28° Balık
|Sezgiler güçlü, hayaller net
|Pluto
|02° Kova
|Toplumsal dönüşüm enerjisi
|Yükselen (İzmir saati 06:00)
|10° Koç
|Yeni adımlar, hızlı girişimler