14 Nisan 2025 Pazartesi günü burçlarda aşk, para ve kariyer odaklı değişimler dikkat çekiyor. İşte günlük burç yorumları ve astrolojik harita.

14 Nisan 2025 Günlük Burç Yorumları

Koç Burcu (21 Mart - 19 Nisan)

Bugün özellikle ikili ilişkilerde daha açık olmanız gerekebilir. Kendinizi ifade etmekten çekinmeyin, dürüstlük size avantaj sağlayacak.

Boğa Burcu (20 Nisan - 20 Mayıs)

Finansal kararlar ön planda. Harcamaları kontrol altında tutmak önemli. Gün içinde planlama yaparak günü verimli geçirebilirsiniz.

İkizler Burcu (21 Mayıs - 20 Haziran)

İletişim trafiği artıyor. Yakın çevrenizle ilgili sürpriz gelişmeler olabilir. Duygularla mantığı dengede tutmalısınız.

Yengeç Burcu (21 Haziran - 22 Temmuz)

Duygusal yoğunluk yaşanabilir. İç dünyanıza dönmek isteyebilirsiniz. Geçmişle yüzleşmeler gündemde olabilir.

Aslan Burcu (23 Temmuz - 22 Ağustos)

Sosyal çevre ve ekip çalışmaları öne çıkıyor. Toplum önündeki duruşunuz güçleniyor. Yeni fırsatlar gündeme gelebilir.

Başak Burcu (23 Ağustos - 22 Eylül)

Kariyer ve sorumluluklar ön planda. Hedeflerinizi netleştirmeniz gerekebilir. Otorite figürleriyle dengeli iletişim önemli.

Terazi Burcu (23 Eylül - 22 Ekim)

Yeni bilgiler öğrenmek ve seyahat planları yapmak için uygun bir gün. Eğitim ya da yurt dışı temaları gündeme gelebilir.

Akrep Burcu (23 Ekim - 21 Kasım)

Ortak gelir, kredi, vergi gibi konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Detaycı ve dikkatli olmanız önemli olacak.

Yay Burcu burç yorumları (22 Kasım - 21 Aralık)

İlişkilerde netlik zamanı. İş birliği yapmak istiyorsanız açık olun. Karşınızdaki kişiyi anlamaya çalışmak size kazandırır.

Oğlak Burcu burç yorumları (22 Aralık - 19 Ocak)

Günlük işler, sağlık ve sorumluluklar ön planda. Beslenmenize ve dinlenmeye dikkat etmeniz gerekebilir.

Kova Burcu burç yorumları (20 Ocak - 18 Şubat)

Aşk ve yaratıcılıkla ilgili gelişmeler yaşanabilir. Kendinizi ifade etme konusunda cesur olun. Riskli kararlar dikkat gerektirir.

Balık Burcu burç yorumları (19 Şubat - 20 Mart)

Ev, aile ve geçmiş konular gündemde olabilir. Duygusal bağlar güçleniyor. Evle ilgili düzenlemeler yapılabilir.

Astrolojik harita – 14 Nisan 2025 Pazartesi

Gökyüzü Konumu Derece Konum Açıklaması Güneş 24° Koç Girişimcilik ve liderlik ön planda Ay 18° Akrep Duygusal derinlik artıyor Merkür 03° Boğa (R) İletişimde gecikmeler mümkün Venüs 06° İkizler Sosyal çevre ile hareketlilik Mars 12° Yengeç Duygusal tepkiler öne çıkabilir Jüpiter 19° Boğa Finansal büyüme arayışı Satürn 15° Balık Ruhsal sınavlar Uranüs 21° Boğa Sürpriz değişimlere açık gün Neptün 28° Balık Sezgiler güçlü, hayaller net Pluto 02° Kova Toplumsal dönüşüm enerjisi Yükselen (İzmir saati 06:00) 10° Koç Yeni adımlar, hızlı girişimler