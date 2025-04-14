14 Nisan 2025 Pazartesi günü burçlarda aşk, para ve kariyer odaklı değişimler dikkat çekiyor. İşte günlük burç yorumları ve astrolojik harita.

14 Nisan 2025 Günlük Burç Yorumları

Koç Burcu (21 Mart - 19 Nisan)

Bugün özellikle ikili ilişkilerde daha açık olmanız gerekebilir. Kendinizi ifade etmekten çekinmeyin, dürüstlük size avantaj sağlayacak.

Boğa Burcu (20 Nisan - 20 Mayıs)

Finansal kararlar ön planda. Harcamaları kontrol altında tutmak önemli. Gün içinde planlama yaparak günü verimli geçirebilirsiniz.

İkizler Burcu (21 Mayıs - 20 Haziran)

İletişim trafiği artıyor. Yakın çevrenizle ilgili sürpriz gelişmeler olabilir. Duygularla mantığı dengede tutmalısınız.

Yengeç Burcu (21 Haziran - 22 Temmuz)

Duygusal yoğunluk yaşanabilir. İç dünyanıza dönmek isteyebilirsiniz. Geçmişle yüzleşmeler gündemde olabilir.

Aslan Burcu (23 Temmuz - 22 Ağustos)

Sosyal çevre ve ekip çalışmaları öne çıkıyor. Toplum önündeki duruşunuz güçleniyor. Yeni fırsatlar gündeme gelebilir.

Başak Burcu (23 Ağustos - 22 Eylül)

Kariyer ve sorumluluklar ön planda. Hedeflerinizi netleştirmeniz gerekebilir. Otorite figürleriyle dengeli iletişim önemli.

Günlük burç yorumları

Terazi Burcu (23 Eylül - 22 Ekim)

Yeni bilgiler öğrenmek ve seyahat planları yapmak için uygun bir gün. Eğitim ya da yurt dışı temaları gündeme gelebilir.

Akrep Burcu (23 Ekim - 21 Kasım)

Ortak gelir, kredi, vergi gibi konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Detaycı ve dikkatli olmanız önemli olacak.

Yay Burcu burç yorumları (22 Kasım - 21 Aralık)

İlişkilerde netlik zamanı. İş birliği yapmak istiyorsanız açık olun. Karşınızdaki kişiyi anlamaya çalışmak size kazandırır.

Oğlak Burcu burç yorumları (22 Aralık - 19 Ocak)

Günlük işler, sağlık ve sorumluluklar ön planda. Beslenmenize ve dinlenmeye dikkat etmeniz gerekebilir.

Kova Burcu burç yorumları (20 Ocak - 18 Şubat)

Aşk ve yaratıcılıkla ilgili gelişmeler yaşanabilir. Kendinizi ifade etme konusunda cesur olun. Riskli kararlar dikkat gerektirir.

Balık Burcu burç yorumları (19 Şubat - 20 Mart)

Ev, aile ve geçmiş konular gündemde olabilir. Duygusal bağlar güçleniyor. Evle ilgili düzenlemeler yapılabilir.

105 yıl önce tarihte bugün Şanlıurfa Fransız işgalinden kurtuldu! 105 yıl önce tarihte bugün Şanlıurfa Fransız işgalinden kurtuldu!

Astrolojik harita – 14 Nisan 2025 Pazartesi

Gökyüzü Konumu Derece Konum Açıklaması
Güneş 24° Koç Girişimcilik ve liderlik ön planda
Ay 18° Akrep Duygusal derinlik artıyor
Merkür 03° Boğa (R) İletişimde gecikmeler mümkün
Venüs 06° İkizler Sosyal çevre ile hareketlilik
Mars 12° Yengeç Duygusal tepkiler öne çıkabilir
Jüpiter 19° Boğa Finansal büyüme arayışı
Satürn 15° Balık Ruhsal sınavlar
Uranüs 21° Boğa Sürpriz değişimlere açık gün
Neptün 28° Balık Sezgiler güçlü, hayaller net
Pluto 02° Kova Toplumsal dönüşüm enerjisi
Yükselen (İzmir saati 06:00) 10° Koç Yeni adımlar, hızlı girişimler

Kaynak: HABER MERKEZİ