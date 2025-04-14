14 Nisan Pazartesi günü Kastamonu, Muş, Karabük, Bitlis ve Bartın’da kar ve buzlanma nedeniyle eğitim öğretime ara verildi.

Birçok ilde kar tatili: 14 Nisan'da eğitime ara verildi!

Kastamonu, Muş, Karabük, Bitlis ve Bartın'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma, eğitimi olumsuz etkiledi. Valilik ve kaymakamlıklardan yapılan açıklamalara göre, bazı il ve ilçelerde 14 Nisan Pazartesi günü eğitim öğretime ara verildi.

Kastamonu

Şenpazar ve Devrekani ilçelerinde taşımalı eğitime, Pınarbaşı ilçesinde ise tüm eğitim kurumlarında 14 Nisan Pazartesi günü ara verildi.

Muş

Muş Valiliği’nin açıklamasına göre, kar ve buzlanma nedeniyle il genelinde üniversiteler hariç tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Ayrıca hamile, engelli, kronik hastalığı olan kamu personeli ile çocuğu anaokulu veya kreşe giden kadın çalışanlar idari izinli sayılacak.

Karabük

Karabük genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle tüm okullarda 14 Nisan Pazartesi günü eğitim yapılmayacak.

Bartın – Ulus İlçesi

Ulus ilçesinde taşımalı eğitim gören öğrenciler için eğitime 1 gün ara verildi. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara dikkat çekildi.

Bitlis

Bitlis merkez, Güroymak, Mutki ve Tatvan ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında 14 Nisan Pazartesi günü eğitime ara verildi.

Ahlat ilçesinde ise sadece taşımalı eğitime 1 gün ara verilecek.

Ayrıca hamile ve engelli personel ile çocuğu anaokuluna giden anneler ve kronik rahatsızlığı olan kamu çalışanları da idari izinli olacak.

Güncel kar tatili duyuruları nereden takip edilir?

İlgili valilik ve kaymakamlıkların sosyal medya hesapları ile resmi web siteleri üzerinden güncel açıklamalara ulaşılabilir.