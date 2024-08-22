Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde 20 Haziran 2024 tarihinde meydana gelen ve 15 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan büyük yangının nihai bilirkişi raporu tamamlandı. Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında hazırlanan rapor, yangının çıkış noktasına dair önemli bilgileri gün yüzüne çıkardı.

Yangının çıkış noktası ve elektrik direkleri incelendi

Raporda, yangının başladığı belirtilen elektrik direği ve tellerinde yangına yol açabilecek herhangi bir iz ve emare bulunmadığı vurgulandı. Yangının meydana geldiği Köksalan Mahallesindeki elektrik direği ile yangının başladığı nokta arasında yaklaşık 7-8 metrelik bir mesafe olduğu ve direğin çevresinde herhangi bir yanma izine rastlanmadığı belirtildi.

Elektrik bilirkişi incelemelerinde, direğin ayırıcı kontağının enerjisiz olduğu, izolatörlerinin ve konsolunun yangın sonrası herhangi bir değişiklik görmediği, ark izine rastlanmadığı ifade edildi. Ayrıca, demir direğin üzerindeki kabloların sağlam olduğu, sigorta teli yerine kullanılan parçaların iletken olmayan çelik gergi tel olduğu ve yangının bu nedenle çıkmasının mümkün olmadığı kaydedildi.

Elektrik dağıtım şirketinin incelemeleri

Raporda, yangın sırasında direğin üzerinde yapılan incelemelerde kısa devreye bağlı ark izinin varlığına bakıldığı belirtildi. Elektrik dağıtım şirketine ait sepetli araçla yapılan bu inceleme, delil karartma amacıyla direk veya tellerin değiştirilmediğini gösteren fotoğraflarla belgelenmiş durumda.

Vatandaşların durumu ve enerji kesintisi

Köksalan köyünde tarımsal sulama amaçlı enerji alan Veysi Buğdaycı’nın, olaydan önce trafoyu direkten söktüğü ve bu nedenle sarılı iletken telin enerjisiz olduğu belirtildi. Ayrıca, 29 Temmuz 2024 tarihinde Mazıdağı istikametine enerji verilmediği tespit edildi.

Sonuç ve değerlendirme

Bilirkişi heyeti, yapılan detaylı incelemelerin ardından, elektrik direklerinin yangına sebep olduğuna dair herhangi bir bulguya rastlamadığını bildirdi. Yangının kesin nedeninin belirlenmesi için raporun diğer unsurları ve incelemeleri devam edecek.