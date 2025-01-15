15 Ocak 2025 Salı günü, futbolseverleri heyecan verici karşılaşmalar bekliyor. Avrupa'nın dört bir yanında, İngiltere Premier Lig'den İspanya Kral Kupası'na kadar pek çok önemli maç oynanacak.
İngiltere Premier Lig
- Everton - Aston Villa 22.30
- Leicester City - Crystal Palace 22.30
- Newcastle - Wolverhampton 22.30
- Arsenal - Tottenham 23.00
İtalya Serie A
- Inter - Bologna 22.45
Almanya Bundesliga
- Bochum - St. Pauli 20.30
- Bayern Münih - Hoffenheim 22.30
- Stuttgart - Leipzig 22.30
- Union Berlin - Augsburg 22.30
- Werder Bremen - Heidenheim 22.30
İspanya Kral Kupası - Son 16 Turu
- Barcelona - Real Betis 23.00
- Elche - Atl. Madrid 23.30
Suudi Arabistan Pro Lig
- Al Shabab - Al Riyadh 18.05
- Damac FC - Al Ettifaq 18.30
- Al Kholood - Al Ahli 20.00
Yunanistan Kupası Çeyrek Final
- Panathinaikos - Olympiakos 20.30
Kaynak: HABER MERKEZİ