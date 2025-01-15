15 Ocak 2025 Salı günü, futbolseverleri heyecan verici karşılaşmalar bekliyor. Avrupa'nın dört bir yanında, İngiltere Premier Lig'den İspanya Kral Kupası'na kadar pek çok önemli maç oynanacak.

İngiltere Premier Lig

Everton - Aston Villa 22.30

Leicester City - Crystal Palace 22.30

Newcastle - Wolverhampton 22.30

Arsenal - Tottenham 23.00

İtalya Serie A

Inter - Bologna 22.45

Almanya Bundesliga

Bochum - St. Pauli 20.30

Bayern Münih - Hoffenheim 22.30

Stuttgart - Leipzig 22.30

Union Berlin - Augsburg 22.30

Werder Bremen - Heidenheim 22.30

İspanya Kral Kupası - Son 16 Turu

Barcelona - Real Betis 23.00

Elche - Atl. Madrid 23.30

Suudi Arabistan Pro Lig

Al Shabab - Al Riyadh 18.05

Damac FC - Al Ettifaq 18.30

Al Kholood - Al Ahli 20.00

Yunanistan Kupası Çeyrek Final

Panathinaikos - Olympiakos 20.30