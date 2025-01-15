Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

15 Ocak 2025 Salı günü, futbolseverleri heyecan verici karşılaşmalar bekliyor. Avrupa'nın dört bir yanında, İngiltere Premier Lig'den İspanya Kral Kupası'na kadar pek çok önemli maç oynanacak.

İngiltere Premier Lig

  • Everton - Aston Villa 22.30
  • Leicester City - Crystal Palace 22.30
  • Newcastle - Wolverhampton 22.30
  • Arsenal - Tottenham 23.00

İtalya Serie A

  • Inter - Bologna 22.45

Almanya Bundesliga

  • Bochum - St. Pauli 20.30
  • Bayern Münih - Hoffenheim 22.30
  • Stuttgart - Leipzig 22.30
  • Union Berlin - Augsburg 22.30
  • Werder Bremen - Heidenheim 22.30

İspanya Kral Kupası - Son 16 Turu

  • Barcelona - Real Betis 23.00
  • Elche - Atl. Madrid 23.30

Suudi Arabistan Pro Lig

  • Al Shabab - Al Riyadh 18.05
  • Damac FC - Al Ettifaq 18.30
  • Al Kholood - Al Ahli 20.00

Yunanistan Kupası Çeyrek Final

  • Panathinaikos - Olympiakos 20.30
Kaynak: HABER MERKEZİ