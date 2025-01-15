Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK’nın İran yapılanması YRK’nın kurucuları arasında yer alan Amed Serhed kod adlı terörist ve koruması Şivan Çiya kod adlı Akam Şahe’yi etkisiz hale getirdi. Operasyon, Irak/Süleymaniye’nin Pencevin kırsalında gerçekleşti.

İstihbarat ağı sayesinde yer tespiti yapıldı

MİT, Irak’ta oluşturduğu güçlü istihbarat ağı sayesinde İran uyruklu teröristin bölgede faaliyet gösterdiğini belirledi. Daha önce Diyarbakır ve Bitlis’te güvenlik güçlerine karşı silahlı eylemlerde bulunan Amed Serhed, PKK üst yönetimi tarafından sınır ötesinde de örgütün önemli faaliyetlerinde yer aldı.

Süleymaniye’de operasyon

Türk güvenlik güçlerinin yurt içinde PKK/KCK’ya yönelik operasyonları sonrası Irak’a kaçtığı öğrenilen Amed Serhed, örgüt tarafından Süleymaniye’de görevlendirilmişti. MİT’in saha ajanları, operasyon için gerekli hazırlıkları tamamladı ve uygun zamanda düğmeye basıldı.

Koruması da etkisiz hale getirildi

Operasyonda, Amed Serhed’in koruması Şivan Çiya kod adlı terörist de etkisiz hale getirildi. İran ve Hakkari’de de faaliyet yürüttüğü belirlenen koruma, örgütün sınır ötesi yapılanmasında görev alıyordu.