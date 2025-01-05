15.Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu'nda 4.000 hesap ile büyük bir katılımın sağlanması öngörülüyor. Bu etkinlik, Adana'nın Kurtuluşu'nun 103. yıl dönümünü coşkuyla kutladı. Katılımcılar arasında 15 farklı ülkeden gelen atletler yer aldı. Olimpiyat şampiyonu Ruth Jebet de maratona katıldı. Adana'nın eşsiz manzarasında geçen yarışlar, hem mevcut hem de performans için inanılmaz anlar sundu. Organizasyonun büyük kalıcılığı, kentteki sportif etkinliklere önemli katkı sağladı. Bu yıl rekora imza atan, Adana'nın uluslararası bir spor merkezi olma yolundaki adımlarını pekiştirdi.

Olimpiyat şampiyonu Ruth Jebet de maratona katıldı

Adana'nın eşsiz manzarasında düzenlenen 15. Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu, atletler için büyüleyici bir deneyim sundu. Olimpiyat şampiyonu Ruth Jebet'in gösterisiyle etkinlik daha da prestij kazandı. Bu yıl rekora katılma, ülkenin uluslararası spor merkezi olma yolunda ilerlemesi güçlendi. Katılımcıların coşkulu mücadelesi, Adana'nın spor etkinliklerine olan ilgisini arttırarak, şehirde dünya çapında daha fazla gösteri yaşandı.