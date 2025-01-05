Çorum'da 4 Araçlı Zincirleme Kaza! 2 Can Kaybı, Yaralılar Var

Çorum'un Osmancık ilçesinde, D100 kara yolu üzerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı. Hacıhasan köyü yakınlarında aynı istikamette seyreden 4 aracın karıştığı kazada, Mahmut Gündede'nin kullandığı hafif ticari araç, Mustafa E.'nin kullandığı minibüs, Nedim Odabaş'ın kullandığı bir diğer hafif ticari araç ve sürücüsü belirlenemeyen başka bir araç çarpıştı.

Polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi

Kazanın ardından, olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi. İlk belirlemelere göre, sürücü Mahmut Gündede ve diğer araçlardan birinde bulunan Ömer Bal olay yerinde hayatını kaybetti. 5 kişi ise yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Yaralılar, ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle, D100 kara yolunun Merzifon istikameti kontrollü bir şekilde trafiğe açıldı.