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Dosyaları Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:

Fezlekelerde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 6, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın 2, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ın 2, Bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’un 3 ve DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal İrmez’in 2 dosyasının yer aldığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından gönderilen Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Tezkereler, Meclis Başkanlığına sunuldu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi ( TBMM ) Başkanlığı, aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tulay Hatımoğulları Oruç’un da bulunduğu 16 milletvekili hakkında hazırlanan 26 dokunulmazlık dosyasını teslim aldı.

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