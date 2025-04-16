17 Nisan 2025'te Muğla'nın 6 ilçesinde elektrik kesintisi olacak. Fethiye, Bodrum, Menteşe, Ula, Köyceğiz ve Ortaca'daki kesintilerin saatleri ve bölgeleri açıklandı.
ADM Elektrik, Muğla'nın 6 ilçesinde 17 Nisan 2025 tarihinde elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. Kesintiler, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilecek. Kesintilerin olacağı ilçeler arasında Fethiye, Menteşe, Bodrum, Ula, Köyceğiz ve Ortaca yer alıyor. Elektrik kesintilerinin saatleri ve etkilenecek bölgeler detaylı şekilde açıklandı.
17 Nisan Perşembe günü Muğla'da elektrik kesintisi olacak ilçeler şöyle;
Fethiye (Muğla) / Elektrik kesintisi
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Tarih: 17 Nisan 2025
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Saat: 10:00 - 17:00
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Etkilenen Bölgeler: Nif Mahallesi, Çameli Fethiye Yolu, Küçük Cebeci Sk., ve daha birçok sokak.
Bodrum (Muğla) / Elektrik kesintisi
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Tarih: 17 Nisan 2025
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Saat: 09:00 - 15:00
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Etkilenen Bölgeler: Çarşı Mahallesi, Tepecik Mahallesi (Gerence Sk., Eski Hükümet Sk.).
Ula (Muğla) / Elektrik kesintisi
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Tarih: 17 Nisan 2025
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Saat: 12:30 - 18:30
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Etkilenen Bölgeler: Gölcük Mahallesi (Gölcük Sk.).
Menteşe (Muğla) / Elektrik kesintisi
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Tarih: 17 Nisan 2025
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Saat: 09:00 - 15:00
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Etkilenen Bölgeler: Ören Mahallesi, Sarnıç Mahallesi, Alatepe Mahallesi, ve daha birçok bölge.
Köyceğiz (Muğla) / Elektrik kesintisi
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Tarih: 17 Nisan 2025
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Saat: 09:30 - 12:30
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Etkilenen Bölgeler: Balcılar Mahallesi, Örnekköy Mahallesi, Portakallık Mahallesi, Karabörtlen Mahallesi, Elmalı Mahallesi.
Ortaca (Muğla) / Elektrik kesintisi
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Tarih: 17 Nisan 2025
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Saat: 09:00 - 15:00
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Etkilenen Bölgeler: Okçular Mahallesi, Hacıosmanlar Mahallesi, Kemaliye Mahallesi, ve diğer bölgeler.
Fethiye / Muğla elektrik kesintisi
Planlandı
17Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 17:00
Nif Mh. ( Kamil Efendi Sk. Gönen Sk. EKİZ Işık Sk. Başarık Sk. Asma Kavak Sk. Meşe Sk. Hürriyet Sk. Sazak 1. Sk. Atatürk Cd. Asker Ahmet Sk. Okul Sk. Cumhuriyet Sk. Cebeci Sk. Çameli Fethiye Yolu KAMİL EFENDİ SK. Küçük Cebeci Sk. Taşaltı Sk. Şahin Sk. Ekiz Topuz Armut Sk. Öncüler Sk. Çerdin Sk. Çaybaşı Sk. Vatan Sk. Sandık Sk. Orman Yolu 1. Küme Evleri Muhtar H. İbrahim Sk. Merhum Ahmet Sk. Karalar Sk. )
Bodrum / Muğla elektrik kesintisi
Planlandı
17Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Çarşı Mh. ( Gerence Sk. Eski Hükümet Sk. 1001. Sk. Süleyman Cahit Uysal Sk. )
Tepecik Mh. ( 1211. Sk. Neyzen Tevfik Cd. )
Ula / Muğla elektrik kesintisi
Planlandı
17Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
12:30 - 18:30
Gölcük Mh. ( Gölcük Sk. )
Menteşe / Muğla elektrik kesintisi
Planlandı
17Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Ören Mh. ( 6 Nolu Cd. 112 Nolu Sk. 75 Nolu Sk. 67 Nolu Sk. 70 Nolu Sk. 27 Nolu Sk. İskele Yalı Cd. 56 Nolu Sk. 54 Nolu Sk. 110 Nolu Sk. 55 Nolu Sk. Kurşunlu Yapı Cd. 65 Nolu Sk. 82 Nolu Sk. 58 Nolu Sk. 57 Nolu Sk. 20 Nolu Sk. 5 Nolu Cd. 89. Sk. İsmet İnönü Yalı Cd. 23 Nolu Sk. 28 Nolu Sk. 26 Nolu Sk. Atatürk Yalı Blv. Emel Sitesi İçi Yolu 98 Nolu Sk. )
Sarnıç Mh. ( Milas Yolu sarnıç Akbük Küme Evleri Ula Yolu )
Alatepe Mh. ( Alatepe Merkez Sk. )
Kultak Mh. ( Kultak Merkez Sk. )
Fethiye / Muğla elektrik kesintisi
Planlandı
17Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 17:00
Kayaköy Mh. ( Aydın Sk. Nadir Nadi Cd. Gümrük Sk. Hacı Mustafa Sk. Tellal Tepe Sk. Karayaka Kuyubaşı Sk. Karayaka Sk. Hacı Ömer Sk. Dolaplı Sk. Belen Kuyubaşı Sk. Gemiler Kuyubaşı Cd. Kahyaoğlu M. Sk. Çavuş Sk. Belen Cd. Kaya Park Restoran Gemiler Cd. )
Karakeçililer Mh.
Ortaca / Muğla elektrik kesintisi
Planlandı
17Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Okçular Mh. ( 1146. Sk. 1148. Sk. 1147. Sk. 1135. Sk. 1166. Sk. 1207. Sk. 1164. Sk. 1163. Sk. 1154. Sk. 1124. Sk. 1011. Sk. Genç Sk. 1167. Küme Evleri 1162. Sk. 1159. Sk. 1153. Sk. 1152. Sk. ŞAŞMAZ Baraj Sk. Aydın Sk. 1210. Sk. 1209. Sk. 1205. Sk. 1204. Sk. 1203. Sk. 1202. Sk. 1200. Sk. 1201. Sk. 1161. Sk. 1160. Sk. 1150. Cd. 1145. Sk. 1143. Sk. 1142. Sk. 1141. Sk. 1137. Sk. 1134. Sk. 1133. Sk. 1131. Sk. 1130. Sk. 1129. Sk. 1127. Sk. 1125. Sk. 1123. Sk. 1122. Sk. 1121. Sk. 1119. Sk. 1118. Sk. 1116. Sk. 1115. Sk. 1113. Sk. 1112. Sk. 1111. Sk. 1109. Sk. 1108. Sk. 1107. Sk. 1106. Sk. 1105. Sk. 1104. Sk. 1103. Sk. 1102. Sk. 1101. Sk. Dalyan Atatürk Blv. 1151. Sk. Selvidibi Sk. Uysal Cd. Gapuz Sk. 1114. Sk. 1211. Sk. 1149. Sk. 1136. Sk. 1117. Sk. 1126. Sk. Çevre Yolu Cd. 258. Sk. )
Hacıosmanlar Mh.
Kemaliye Mh. ( 1019. Sk. )
Eskiköy Mh. ( 40. Cd. )
Dalyan Mh. ( 246. Sk. 259 Küme Evleri 257. Sk. Derinöz Sk. 256. Sk. Marmaralı Sk. )
Bodrum / Muğla elektrik kesintisi
Planlandı
17Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Koyunbaba Mh. ( Yasemin Konutları Jasmine Residences İçi Yolu Little Valley Villas İçi Yolu Drem Valley İçi Yolu Açelya Sk. Gazi Osman Paşa sk. 1444. Sk. )
Menteşe / Muğla elektrik kesintisi
Planlandı
17Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 12:00
Orhaniye Mh. ( Keyifoturağı Mevkii Küme Evleri Berberler Mevkii Küme Evleri Afife Kuyusu Mevkii Küme Evleri )
Düğerek Mh. ( Ayvalı Mevkii Küme Evleri Tozlu Mevkii Küme Evleri Secealtı Mevkii Küme Evleri )
Köyceğiz / Muğla elektrik kesintisi
Planlandı
17Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:30 - 12:30
Balcılar Mh. ( BALCILAR SOKAK )
Örnekköy Mh. ( Örnekköy Sk. Muğla Fethiye Yolu Köyceğiz Ula Yolu )
Portakallık Mh. ( Portakallık Sk. )
Karabörtlen Mh. ( KARABÖRTLEN SOKAK İKİZKUYU SOKAK İkizkuyu Sk. Berberler Sk. )
Elmalı Mh. ( Topaçlar Sk. Kafalılar Sk. Köyiçi Sk. )