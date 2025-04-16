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Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Muğla'nın 4 ilçesinde elektrik kesintisi olacak, Fethiye ve Dalaman dikkat!

Muğla'nın 4 ilçesinde elektrik kesintisi olacak, Fethiye ve Dalaman dikkat!

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Etkilenen Bölgeler: Okçular Mahallesi, Hacıosmanlar Mahallesi, Kemaliye Mahallesi, ve diğer bölgeler.

Etkilenen Bölgeler: Ören Mahallesi, Sarnıç Mahallesi, Alatepe Mahallesi, ve daha birçok bölge.

Etkilenen Bölgeler: Nif Mahallesi, Çameli Fethiye Yolu, Küçük Cebeci Sk., ve daha birçok sokak.

ADM Elektrik, Muğla'nın 6 ilçesinde 17 Nisan 2025 tarihinde elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. Kesintiler, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilecek. Kesintilerin olacağı ilçeler arasında Fethiye, Menteşe, Bodrum, Ula, Köyceğiz ve Ortaca yer alıyor. Elektrik kesintilerinin saatleri ve etkilenecek bölgeler detaylı şekilde açıklandı.

17 Nisan 2025'te Muğla'nın 6 ilçesinde elektrik kesintisi olacak. Fethiye, Bodrum, Menteşe, Ula, Köyceğiz ve Ortaca'daki kesintilerin saatleri ve bölgeleri açıklandı.

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