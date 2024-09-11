Sınırlı sorumlu Ayyıldız 3 Konut Yapı Kooperatifi, Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Kıyıkışlacık Mahallesi'nde, toplam 96.070,67 m²'lik alanda 176 adet apart villa şeklinde otel inşa etmeye hazırlanıyor. Proje, Karaburun Mevkii'nde yer alan 361 Ada, 4 ve 5 Parsel ile 556 Ada, 1 Parsel üzerinde gerçekleştirilecek.

Toplam maliyeti 713 milyon 443 bin 530 lira olarak hesaplanan projede, 676 yatak kapasitesi ile yüksek konfor sunulması planlanıyor. Otel projesi tamamlandığında, 65 personelin istihdam edilmesi öngörülüyor.

Tesiste, misafirlere hizmet verecek restoranlar, kafeler, marketler, eczane, manav gibi dükkanların yanı sıra sosyal tesisler ve açık otopark gibi bölümler de yer alacak.