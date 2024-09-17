İzmir'de 18 Eylül Çarşamba günü 10 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
BEYDAĞ / İZMİR
18Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 17:00
Kesinti ID : 3188720
Eğridere ( ÇAMLI BURUN ÖRENLER ÇİFTE KUYULAR ÇAMCILAR Yonuç Kokarca Sk. Eğridere Köyü İç Yol BUSE KOKARCA )
Erikli ( Erikli Köyü Erikli Köyü İç Yolu Erikli Patika Yolu Erikli Yolu Erikli İç Yolu Okul Yolu Patika SEDEF )
Yağcılar ( RÜZGAR NEHİR Yağcılar Köyü İç Yolu Yasemin Yagcılar Köyü İç Yol YASEMİN )
Tabaklar ( TABAKLAR Tabaklar Köyü )
Sarıkaya ( UYGAR Beydağ Ödemiş Yolu Sarıkaya Yolu Sarıkaya Koyu İç Yolu Patıka )
Palamutçuk ( Palamutçuk Köyü İç Yolu Palamutcuk Yolu ÇAĞLAR )
Mutaflar ( DEĞİRMEN PALAMUTÇUK DUTDİBİ SÜLEYMANLAR YÖRÜKLER YUKARI Yörükler Patika Yol Mutaflar Yolu Mutaflar Köyü İç Yolu Mutaflar Köyü İç Yol Mutaflar Köyü Mutaflar Koyu İç Yol )
Cumhuriyet ( ÖDEMİŞ KARANFİL PAZARALTI MEVKİİ CUMHURİYET KÜLTÜR SÜMBÜL ZAMBAK AKDAĞ EREN 2 EYLÜL KURTULUŞ PARKI EŞSİZ ZEYTİNLİK1 ulus-1 ELMA SANAYİİ SİTESİ C BLOK SANAYİİ SİTESİ YANI SANAYİİ SİTESİ D BLOK SANAYİİ SİTESİ B BLOK SANAYİİ SİTESİ E BLOK SANAYİİ SİTESİ F BLOK SANAYİİ SİTESİ G BLOK SANAYİİ SİTESİ H BLOK SANAYİİ SİTESİ A BLOK BEYDAĞ LOZAN DEMİRCİ İNÖNÜ MAREŞAL F.ÇAKMAK ADNAN MENDERES ALAÇAYIR MEVKİİ ŞEHİT RAŞİT BAŞOĞLU İSTİKLAL İnönü Cad. Özlü Sk. ÖZLEM Ödemiş Cd. ÇINGIRAK Çukur Sk. Çelik Sk. ÇAYAĞZI ÇAY ÇARŞI Çakır Sk. ZEYTİNLİK 2 Zambak Sk. YILMAZ Yurtseven Sk. Yeni Sk. ULUS TOPÇU SELEK Sebze Pazarı Sk. Raşit Başoğlu Cd. Raşit Başoğlu Caddesi PARK Nergiz Sk. Mercan Sk. Menekşe Sk. Mareşal F.Çakmak Maden Sk. LALE Kültür Blv. KAVAKYOLU Karaosmanoğlu Sk. Kaleardı Sk. Kadı Sk. Kader Sk. HAN Gündüz Sk. GÜL Emniyet Sk. 7 EYLÜL KURTULUŞ PARKI BAHRİYE ÜÇOK Aşçı Sk. ATATÜRK Arif Sk. Alaçayır Mevki Sk. Adaküre Yolu 75.YIL )
Beyköy ( HÜDAVERDİ AYGÜN AYGAN BEYLER KUVAYİ MİLLİYE YOLU TEPE MEVKİİ İşçi Lojmanları Küme Evleri Tepe Mevki Sokagı Sucubaşı Sokağı Cevızlı Kuyu Sokagı Beyler Sk. Beyköy İç Yol Beyköy Yolu Sokağı Beyköy Yolu Sk. )
Atatürk ( KORGALI BÜLBÜL 50.YIL CEYLANOĞLU KAYMAKAM YUSUF DOĞAN ARITÜRK FERAH EŞME BALCI ZEYBEK SELVİ DÖNMEZ NAZİLLİ GÜLER KIBRIS BANKA ŞENTÜRK ŞEHİT OSMAN SARI ÖZGÜR YILDIZ YÜKSEL Uzun Sokağı Uzun Sokagı TURP SAĞLIK Pulcu Sokağı Posta Sk. Maarif Sk. Lozan Sokağı Leylak Sk. Garaj Sk. Cevizli Kuyu Sokağı Cengiz Sk. CAMİ BARIŞ AYDOĞDU AYAN Atatürk Mah İç Yol )
Halıköy ( Halıköy Halıköy Köyü İç Yolu Halıköy Yolu Halıköy İç Yol Halıköy İç Yolu Halıköyü İç Yol Nehir DAMLA )
Aktepe ( ÖDEMİŞ YOLU 80.YIL HASAN ÇAVUŞ Afacan Sk. AYDIN Hacı Kırlı Cd. Hasan Çavuş Cad. Hasan Çavuş Caddesi Hasan Çavuş Cd. Hürriyet Caddesi Köprübaşı Mevki Sk. Kırlı Sokağı Çatal Sk. BARAJ ÇEVRE YOLU SK. Mehmet Emin Balcı AFACAN ÇATAL )
Karaoba ( GONCA Karaoba Mahallesi İç Yol Çifte Kuyular MEVSİM OVA KULLAR ÇİFTEKUYULAR DOĞA )
Kurudere ( Doğa Kurudere Köyü Kurudere Köyü İç Yolu BEYDAĞI İÇ YOLU )
Menderes ( MENDERES )
Alakeçili ( BAŞAK EMEK )
Adaküre ( Başarı Adaküre İç Yolu Adaküre Patika Yolu Adaküre Köyü İç Yolu Adaküre Köyü İç Yol )
Yukarıtosunlar ( GÜVEN TOSUNLAR Güven Yukarıtosunlar Koyü İç Yolu )
Yukarıaktepe ( PLAMUTÇUK Hacıeliler HACIALİLER Yukarıaktepe Köyü İç Yolu Yukarıaktepe Köyü Camii Yolu B )
Bakırköy ( TUNA Bakırköy Mahallesi İç Yol DEMİRCİLER Demirciler )
Çamlık ( Yonca Çamlık Köyü İç Yolu Çamlık Yolu )
Çiftlikköy ( KAPTAN MANDIRAS )
Yeşiltepe ( DERİN Yeşiltepe Köyü İç Yolu Yeşiltepe Köyü İç Yol Yeşiltepe Köyü Yesıltepe Patika Yolu Yesiltepe Patika Yolu Derin )
Yeniyurt ( KUYU Yeniyurt Köyü Yolu Yeniyurt Köyü )
Çomaklar ( Çomaklar Köyü Çomaklar Köyü İç Yolu )
BORNOVA / İZMİR
18Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
1:00 - 1:15
Kesinti ID : 3189038
Karacaoğlan ( 6174. Sk. 6173. Sk. 6172/2. Sk. 6172/1. Sk. 6172. Sk. 6171/1. Sk. 6171. Sk. 6170. Sk. 6169. Sk. 6165. Sk. 6159. Sk. Bornova Bornova Cd. Kemalpaşa Cd. )
Planlandı
18Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
18:00 - 18:15
Kesinti ID : 3189039
BORNOVA / İZMİR
Karacaoğlan ( 6173. Sk. 6174. Sk. Bornova Bornova Cd. 6170. Sk. 6169. Sk. 6159. Sk. 6165. Sk. Kemalpaşa Cd. 6172/2. Sk. 6172/1. Sk. 6172. Sk. 6171/1. Sk. 6171. Sk. )
Planlandı
18Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3189044
BORNOVA / İZMİR
Karacaoğlan ( Bornova Cd. Bornova 6159. Sk. )
BUCA / İZMİR
18Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 13:00
Kesinti ID : 3188657
Adatepe
Planlandı
18Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3188668
BUCA / İZMİR
Kırklar ( Kırıklar Yolu Üzeri Sk. )
Karacaağaç ( 4024 4017/1 4004/1 4023 Sk. YOLÜSTÜ SOKAK KOLCU BAĞI GRUBU 4010/1 Yolüstü Mevkii Sk. Meşelik Yolu Sk. Kolcu Bağı Sk. Dede Sk. BELENBAŞI YOLU ÜZERİ 4022. Sk. 4020. Sk. 4019. Sk. 4018. Sk. 4017. Sk. 4016. Sk. 4015. Sk. 4014. Sk. 4013. Sk. 4012. Sk. 4011. Sk. 4010. Sk. 4009. Sk. 4008. Sk. 4007. Sk. 4006. Sk. 4005/2. Sk. 4005/1. Sk. 4005. Sk. 4004. Sk. 4003. Sk. 4002. Sk. 4001. Sk. 4005/3 KIRIKLAR YOLU ÜZERİ )
ÇİĞLİ / İZMİR
18Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3188694
Güzeltepe ( 8424/16. Sk. 8424/15. Sk. 8424/13. Sk. 8424/11. Sk. 8424/10. Sk. 8424/17. Sk. 8424/18. Sk. 8424/19. Sk. 8424/25. Sk. 8424/26. Sk. 8424/27. Sk. 8424/3. Sk. 8424/4. Sk. 8424/8. Sk. 8424/9. Sk. )
Yakakent
Planlandı
18Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3188705
ÇİĞLİ / İZMİR
Güzeltepe ( 8426. Sk. 8427. Sk. 8428/1. Sk. 8428/2. Sk. 8413. Sk. 8423/2. Sk. 8424. Sk. 8424/1. Sk. 8424/10. Sk. 8424/16. Sk. 8424/17. Sk. 8424/20. Sk. 8424/22. Sk. 8424/27. Sk. 8424/28. Sk. 8424/3. Sk. 8424/4. Sk. 8424/5. Sk. 8424/6. Sk. 8424/8. Sk. 8425. Sk. 8176. Sk. 8156/3. Sk. 8156/2. Sk. 8156/1. Sk. 8156. Sk. 8423. Sk. 8184. sk 8185. Sk. 8184/2. Sk. 8184. Sk. 8183. Sk. 8182. Sk. 8181. Sk. 8179. Sk. )
Yakakent ( 8087/1. Sk. 8172. Sk. 8175/1. Sk. 8175/2. Sk. 8175/3. Sk. 8175/4. Sk. 8175/5. Sk. 8186. Sk. 8186/1. Sk. )
Evka - 2 ( Çocuk Parkı İçi Yolu )
Planlandı
18Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3188709
ÇİĞLİ / İZMİR
Yakakent ( 8087/2. Sk. 8087/12. Sk. 8087/1. Sk. 8087. Sk. 8175. Sk. 8175/1. Sk. 8175/5. Sk. 8179. Sk. 8180. Sk. 8087/6. Sk. 8087/5. Sk. 8087/7. Sk. 8087/8. Sk. 8170. Sk. 8170/1. Sk. 8172. Sk. 8175-1. Sk. 8087/4. Sk. 8087/3. Sk. )
Şirintepe ( 8177. Sk. 8164. Sk. 8133. Sk. 8128/1. Sk. 8128. Sk. )
Köyiçi ( DERE )
Güzeltepe ( 8171. Sk. 8168. Sk. 8163. Sk. 8162. Sk. 8178. Sk. 8176. Sk. 8174. Sk. 8173. Sk. 8172/1. Sk. 8171/1. Sk. )
Planlandı
18Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3188718
ÇİĞLİ / İZMİR
Şirintepe ( 8134/2. Sk. 8134/3. Sk. 8142. Sk. 8143. Sk. 8156. Sk. 8158. Sk. 8159. Sk. 8160. Sk. 8176. Sk. 8177. Sk. 8410. Sk. 8410/3. Sk. 8412/2. Sk. 8413. Sk. 8413/1. Sk. 8413/2. Sk. 8413/3. Sk. 8414 8414/1. Sk. 8417. Sk. 8418. Sk. 8419. Sk. 8131. Sk. 8128/1. Sk. 8128. Sk. 8411. Sk. 8412. Sk. 8412/1. Sk. 8133. Sk. 8133/2. Sk. 8134/1. Sk. )
Güzeltepe ( 8156/1. Sk. 8163/1. Sk. 8163. Sk. 8162. Sk. )
Planlandı
18Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3188732
ÇİĞLİ / İZMİR
Güzeltepe ( 8423/2. Sk. 8424. Sk. 8424/1. Sk. 8424/2. Sk. 8424/22. Sk. 8424/28. Sk. 8424/4. Sk. 8424/5. Sk. 8424/7. Sk. 8426. Sk. 8427. Sk. 8428. Sk. 8428/1. Sk. 8428/2. Sk. 8428/3 8413. Sk. 8184/2. Sk. )
Şirintepe ( 8130/3. Sk. )
Planlandı
18Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3188744
ÇİĞLİ / İZMİR
Şirintepe ( 8134/4. Sk. 8411/1. Sk. 8411. Sk. 8410. Sk. 8157. Sk. 8156. Sk. 8134/2. Sk. 8134/1. Sk. 8134. Sk. 8133/2. Sk. 8133/1. Sk. 8133. Sk. 8131. Sk. )
KİRAZ / İZMİR
18Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3188693
Veliler ( Işıkkırı Kocaceritler ULU VELİLER )
Ceritler ( KOCACERİTLER SÜLÜKLÜ )
Planlandı
18Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 16:00
Kesinti ID : 3188713
KİRAZ / İZMİR
Mersinlidere ( Mersinlidere MERSİNLİDERE GARİPLER KÖRKUYU Kocakuyu Mersindere DAVULCULAR KOCAKUYU )
Sırımlı ( GÖÇMEN DÜMBÜLDEK MAKUFLAR DEĞİRMEN DERESİ Cıngıllar Sırımlı CINGILLAR )
Tekbıçaklar
Haliller ( AKKEÇİLİ ÇAKICI Avunduruk Koyu İç Yolu Çakıcı Davulcular )
Mavidere ( Yeni Kozağaç )
Avunduruk
Planlandı
18Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 17:00
Kesinti ID : 3188720
KİRAZ / İZMİR
Karaman
KONAK / İZMİR
18Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
4:00 - 9:00
Kesinti ID : 3188820
Alsancak ( 1460. Sk. 1464. Sk. 1468. Sk. 1469. Sk. 1470. Sk. 1471. Sk. 1472. Sk. 1473. Sk. Atatürk Cd. 1458. Sk. )
Umurbey ( Park İçi Yolu )
ÖDEMİŞ / İZMİR
18Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:30 - 15:00
Kesinti ID : 3188703
Gölcük ( BENGİSU mustafa kemal ATATÜRK CAD. örselli sk. SARINIÇ SK İLKBAHAR İNCİLİ BAŞAKIN BARIŞ tilkili sokak mavigöl cad. gürgen site-3 sk MAVİGÖL ada sk MURSALLI SUBATAN YAYLASI SARAÇOĞLU CAD. Çınar Sk. Çinardibi Çağlayan Sk. Çakıcı Sk. Zincirli Çk. Zeytinli Sk. ESENLİK Zafer Sk. YENER Yaz Çk. Tarıkçı Sk. Sarınç Çk. Pınar Sk. Memba Sk. Mavigöl Levent Sk. Kültür Cd. Köprülü Cd. Kuran Kursu Sk. Kaymak Sk. Kavurgan Sk. Karanfil Sk. Kale Sk. Hürriyet Cd. Havuz Sk. Harbiye Sk. Han Sk. Hamam Sk. Gürsel Sk. Güleryüz Sk. gonca sk. Gölcük Sk. Ertuğrul Sk. Demirel Cumhuriyet Cd. Barış Cd. Barbaros Çk. Barbaros Sk. Atilla Sk. BAŞÖĞRETMEN ATATÜRK Acet Sk. 3. Gül Çk. 2. Köprülü Çk. 2. Hürriyet Çk. 2. Gül Çk. 1. Köprülü Çk. 1. Hürriyet Çk. 1. Gül Çk. kınalı 2 eren dede şükrü saraçoğlu karakaş HACI KÖSE SOK TOKİ ZEYTİNLİK mustafa yiyen sokak BAŞ ÖĞRETMEN ATATÜRK Çavdar Mavigöl Caddesi Yücel öncü sk BÜYÜKOLUK SOK BENGİSU 1. ÇIKMAZI ŞİMŞEK A.SABAHATTİN ŞENOCAK MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU KARAKAYA )
Yolüstü ( YOLÜSTÜ KÜME EVLERİ )
Oğuzlar ( Oğuzlar Köyü İç Yolu OĞUZLAR KÜME EVLERİ oğuzlar )
Ocaklı
Mursallı ( Mursallı Köyü İç Yolu Anacık çeşmesi küme evleri CELAL BAYAR ÖDEMİŞ anacık çeşmesi mevkii )
Zafer ( 1366. Sk. AHRANDI ALTI VE MEZARLIK )
Umurbey ( yanıkkır mevkii sakallı mevkii Tire Ödemiş Yolu )
Süleyman Demirel
Kuvvetli
İnönü
Hürriyet ( 1662. Sk. 1642. Sk. OCAKLI ŞEHİT ALİ DERELİ KÜME EVLERİ KARAHAYIT MEVKİİ KÜME EVLERİ )
Günlüce ( Şehit Sk. Çobanlar Sk. Yukarı Mahalle Yolu Yayla Sk. Tepecik Sk. Sağlık Ocağı Sk. Savaş Sk. Saglık Sk. SEHER SK. Okul Sk. Mursallı Sk. Kartal Sk. Karcı Sk. Hacı Ahmet Sk. Gökçe Sk. Ekinci Sk. Artıcak Sk. DATBEY )
Dolaylar ( Dolaylar Köyü İç Yolu DOLAYLAR )
Çobanlar ( çobanlar Çobanlar Köyü İç Yolu )
Çağlayan ( Çağlayan Köyü İç Yolu 30 AĞUSTOS )
Bayırlı ( Bayırlı Köyü İç Yolu )
Artıcak ( SUBATAN Artıcak Yolu SUBATAN YAYLASI KÜME EVLERİ SUBATAN YAYLASI KÜME EVLER )
Ovacık ( şehit gürol madan cad Ovacık Köyü tozlu )
Tekke ( bayırlı boğaz TEKKE ELMABAĞ KÖY İÇ YOLU BOĞAZ Ödemiş Salihli Yolu Elmabağı Köyü boğaz küme evleri BOĞAZ KÜME EVLER gölcük boğaz çepeller mevkii )
Bozdağ ( Şener Sk. Şehitler Cd. Şafak Sk. İnönü Cd. Üçler Sk. AKÇAY Çınarlı Sk. Çukurçeşme Sk. Yeniyol Sk. Yağcılar Sk. Yazar Sk. Yalçın Sk. Ufuk Sk. Turist Sk. Solmaz Sk. Sofular Sk. Saraçoğlu Cd. Saraybey Sk. Pınarbaşı Sk. Otel Sk. Muştuluk Sk. Molla Gürani Sk. Mescit Sk. Mermeroluk Sk. KIRKOLUK Kırçiçek Sk. VALİ Kazım Dirik Cd Kadılar Sk. Hilal Sk. Gürsel Cd. Güney Sk. Günay Sk. Fatih Cd. Evren Cd. Ergut Cd. Doğu Sk. Değirmen Sk. Cami Sk. Atatürk Cd. Ada Sk. EKİM SOKAK sofular yeniyol sokak )
Planlandı
18Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 17:00
Kesinti ID : 3188720
ÖDEMİŞ / İZMİR
Yeşilköy ( Beydağ Ödemiş Yolu ÇİFTLİK KÜME EVLERİ çiftlik )
Kızılcaavlu
Alaşarlı
Emirli
Çaylı ( Çaylı köy yolu )
Kaymakçı ( ESELLİ )
TİRE / İZMİR
18Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 12:00
Kesinti ID : 3188756
Atatürk
4 Eylül ( SAMİM UZER BURAK BEY )
Fatih ( İmam Hatip Cd. İbrahim Karaoğlanoğlu Cd. Çam Sk. Zübeyde Hanım Cd. Yahya Kemal Cd. Vakıf Ulus Cd. Türker Sk. Turgut Özal Blv. Tevfik Helvacıoğlu Cd. Taksim Sevinç Sk. Selin Sk. Saraybosna Saim Falakalı Cd. Sadık Giz Cd. Mimoza Sk. Mimar Sinan Cd. Millet Cd. Melisa Sk. Mehmet Kursaklı Sk. Mehmet Hüsnü Tükel Sk. Mehmet Hüsnü Tükel Cd. Mehmet Güvensay Cd. Levent Cd. Hurşit Seni Halim Ertürk Cd. Hacı Hafız Bekir Hoca Cd. Furkan Sk. Faik Berber Sk. Fahrettin Altay Cd. Evliya Çelebi Sk. Elmas Sk. Ekol Sk. Efe Sk. Duygu Sk. Dicle Sk. Destan Sk. Deniz Demokrasi Can Egeli Sk. Can Egeli Behçet Kadı Sk. Başak Sk. Bahadır Sk. Ayasofya Cd. 50. Yıl Cd. 30 Ağustos 19 Mayıs Cd. FAHRETTİN ALTAY CAD. 30 AĞUSTOS DİKMEN dergah Taksim İSTASYON CEMRE OKYANUS MEHTAP ÇİÇEK selimiye cd DEMOKRASİ CD DENİZ CD BUHAR SK. SARAYBOSNA CD. )
İbni Melek ( İLKADIM )
Planlandı
18Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3188760
TİRE / İZMİR
Fatih ( 19 Mayıs Cd. Behçet Kadı Sk. Evliya Çelebi Sk. Faik Berber Sk. Hacı Hafız Bekir Hoca Cd. Millet Cd. Mimar Sinan Cd. İmam Hatip Cd. )
TORBALI / İZMİR
18Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
23:00 - 4:00
Kesinti ID : 3188914
İnönü ( Zeki Öztaş Cd. YAVUZ SULTAN SELİM 170/1 Sk. 164. Sk. 160. Sk. 156. Sk. 123 Sk. 113 119 Sk. )
Planlandı
18Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3188668
TORBALI / İZMİR
Demirci
URLA / İZMİR
18Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 11:00
Kesinti ID : 3188890
Altıntaş ( Güneş Sk. MERVE CEMRE AYDINLAR BARIŞ Doruk Sk. Doğan Sk. Ege Sk. Sevgi Sk. Ozan Sk. Kırlangıç Sk. GÜLGÜN )
Yaka ( Tan Sk. RANA Rüya Sk. )
Planlandı
18Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
11:30 - 13:30
Kesinti ID : 3188896
URLA / İZMİR
Hacı İsa ( Özlem Sk. 75.YIL CUMHURİYET DUYGU )
Rüstem
Planlandı
18Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
14:00 - 16:00
Kesinti ID : 3188902
URLA / İZMİR
Yelaltı ( Avni Erdoğan Cd. Tümer Sk. Pembegül Sk. Goncagül Sk. )
Yenice ( İnceoğlu Sk. Ugur Sk. TOPALTI SARIGÜL PARK MEZBAHA Kıvırcık Kapan Camii Sk. KAMANLI Hacı Memiş Sk. 12 Eylül Sk. GÖKMEN MEHTAP )