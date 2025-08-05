Türkiye, uzay çalışmalarında tarihî bir adım atarak Afrika kıtasında ilk uzay üssünü kurmaya hazırlanıyor. Somali’nin başkenti Mogadişu’da 2024 Aralık ayında Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud tarafından duyurulan proje, Türkiye Uzay Ajansı’nın (TUA) liderliğinde resmiyet kazandı. Proje, yalnızca Türkiye’nin değil Afrika’nın da ilk uzay limanı olma özelliğini taşıyor.

İnşaat ihalesi kapıda

Edinilen bilgilere göre, uzay üssünün yapımı için kısa süre içinde ihale süreci başlatılacak. İnşaatına önümüzdeki aylarda başlanması planlanan tesisin iki yıl içinde tamamlanarak faaliyete geçmesi hedefleniyor.

900 kilometrekarelik dev alan

Türk yetkililer ile Somali hükümeti arasında varılan anlaşma kapsamında Türkiye’ye Hint Okyanusu kıyısında 30x30 kilometre büyüklüğünde, toplam 900 kilometrekarelik bir alan tahsis edildi. Bu geniş arazi, hem uzay fırlatma sistemleri hem de uzun menzilli füze denemeleri için kullanılacak.

Uzay üssü projesinin ilk etapta 350 milyon dolarlık bir maliyeti olacağı tahmin ediliyor. Gelecek aşamalarda bu yatırımın daha da artabileceği belirtilirken, tesisin Türkiye’nin savunma ve havacılık alanındaki küresel vizyonuna önemli katkılar sunması bekleniyor.