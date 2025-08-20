Manisa Fotoğraf Derneği (MAFOD), 19 Ağustos Dünya Fotoğrafçılık Günü dolayısıyla özel bir etkinlik düzenledi. Etkinlik, Manisa Müzesi’nde gerçekleştirildi ve “Işığın İzi” adıyla sunuldu. Katılımcılar, etkinlikte hem fotoğrafçılık hakkında bilgiler aldı hem de 17 usta fotoğrafçının objektifinden çıkan fotoğraflarla görsel bir yolculuğa çıktı.

Ustalar fotoğraflarla anlatım yaptı

Etkinlik kapsamında usta fotoğrafçılar, fotoğraflar üzerinden çeşitli anlatımlar gerçekleştirdi. Katılımcılar, hem teknik detayları öğrenme fırsatı buldu hem de Manisa’nın doğal ve kültürel güzelliklerini fotoğraflarla görme imkanı yakaladı. Gösterimde, fotoğrafçılığın toplumsal ve kültürel bir aktarım aracı olduğu vurgulandı.

Başkan Çaykara etkinliği değerlendirdi

Manisa Fotoğraf Derneği Başkanı Nazmi Çaykara, etkinlikte yaptığı konuşmada, fotoğrafın sadece görsel bir sanat olmadığını, aynı zamanda toplumsal gerçekleri yansıtan bir araç olduğunu belirtti. Çaykara, “Hepimiz bizden öncekilerin mirasını taşımakla yükümlüyüz. Objektiflerimizi sessiz bırakılanlara, göz ardı edilenlere, varoluş mücadelesi verenlere ve unutulanlara ışık tutmak için kullandık” dedi.

Etkinliğe katkılar için teşekkür edildi

Çaykara, etkinliğin gerçekleştirilmesinde destek veren Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak’a teşekkür etti. Etkinliğin, Manisa’nın tanıtımına ve turizmine fotoğrafçılık perspektifiyle katkı sağladığı ifade edildi.

Fotoğrafçılık sanatına vurgu yapıldı

MAFOD, gösterim boyunca fotoğrafın zihinsel bir faaliyet ve rafine bir emeğin ürünü olduğuna dikkat çekti. Katılımcılar, fotoğrafın sadece kolektif tüketim aracı değil, aynı zamanda derin bir düşünsel ve sanatsal sürecin sonucu olduğunu gözlemledi.