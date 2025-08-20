Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, sosyal medyada paylaşılan bir video ile gündeme geldi. Görüntülerde, Icardi’nin bir taraftara kafa attığı anlar yer alıyor. Olayın, oyuncunun sevgilisi China Suarez ile birlikte olduğu sırada yaşandığı belirtiliyor.

İddiaya göre olay, iki hafta önce gerçekleşti. Video, Icardi ve Suarez’in bir grup Galatasaray taraftarının yoğun ilgisiyle karşılaştığı anları gösteriyor. Taraftarlara imza dağıtan Icardi, sevgilisini kalabalığın arasından çıkarmak isterken arbede yaşandı. Görüntülerde, Arjantinli futbolcunun o an bir taraftara kafa attığı net bir şekilde görülüyor.

Icardi’nin bu hareketi sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Taraftarlar ve futbolseverler, olayla ilgili farklı yorumlar yaparken, bazı kullanıcılar oyuncunun davranışını eleştirirken bazıları ise arbede anındaki refleksine dikkat çekti.

Olayın ardından Icardi veya Galatasaray kulübünden resmi bir açıklama yapılmadı. Yaşanan bu tartışmalı anlar, Arjantinli futbolcunun sahadaki performansının yanı sıra saha dışındaki tutumunun da gündeme gelmesine neden oldu.