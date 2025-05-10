CHP, 19 Mayıs'ta İzmir'de İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim için miting düzenleyecek. Hedef: AK Parti kalelerine adım adım gitmek.

CHP'den İzmir'de 19 Mayıs mitingi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim talebiyle mitinglerine hız kesmeden devam ediyor. Partinin son durağı 19 Mayıs'ta İzmir olacak. CHP kurmayları, bu mitingin yalnızca bir miting değil, büyük bir siyasi mesaj taşıyan etkinlik olacağını vurguluyor.

Van'dan İzmir'e, sonrası Bayburt ve Kayseri

CHP lideri Özgür Özel, 11 Mayıs'ta Van Kent Meydanı'nda vatandaşlara seslenecek. 13 Mayıs'ta ise Soma maden faciasının yıldönümünde Manisa'da olacak. Bu mitinglerin ardından ise en büyük gösteri, 19 Mayıs'ta İzmir'de gerçekleşecek. İzmir'den sonra parti, Bayburt, Erzurum, Kayseri gibi AK Parti'nin güçlü olduğu illerde miting planlıyor.

"Sokaklarda olmaya devam"

Parti kaynakları, "İzmir'den sonra adım adım" diyerek CHP'nin yaz boyunca Anadolu mitinglerini sürdüreceğini, halkla bire bir temas kurarak iktidarı erken seçime zorlamayı hedeflediklerini belirtiyor. İzmir mitinginin ardından sürecin planlama aşamasında olduğu, ancak hedefin net olduğu ifade ediliyor: "Sokakta kalacağız."

Ara seçim senaryoları masada

CHP kulislerinde, olası bir ara seçim ihtimali de değerlendiriliyor. Parti kurmayları, bu seçeneğin uzun süredir konuşulduğunu ancak önceliğin mevcut miting süreci olduğunu vurguluyor. 30 milletvekiliyle bir ara seçim senaryosu gündemde. Ancak bu noktada Cumhur İttifakı'nın tavrı ve anayasal riskler de dikkate alınıyor.

15 milyon imza aşıldı! Sırada yeni ofisler var

CHP'nin başlattığı Ekrem İmamoğlu'na özgürlük imza kampanyası 15 milyon barajını aştı. Parti, bu sayıyı artırmak için mitingleri ve yeni kurulacak Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisleri'ni önemli araç olarak görüyor. İlk ofis Ankara'da açılacak.