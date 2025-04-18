İzmir'de 19 Nisan 2025 Cumartesi günü birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. Hangi mahallelerde kesinti olacak? Saat saat detaylar haberimizde.

İzmir Elektrik Kesintisi 19 Nisan 2025: İlçe İlçe Detaylar

İzmir'de Bugün Elektrik Kesintisi Var

İzmir'de 19 Nisan 2025 Cumartesi günü GDZ Elektrik tarafından planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintileri uygulanacak. Çalışmalar nedeniyle Karşıyaka, Buca ve Güzelbahçe başta olmak üzere birçok ilçede belirli saatlerde elektrik verilemeyecek.

Vatandaşların kesinti saatlerine dikkat etmeleri ve gerekli önlemleri almaları öneriliyor.

Kesinti Yapılacak İlçeler ve Mahalleler

Karşıyaka Elektrik Kesintisi

Alaybey ve Tersane Mahalleleri Saat: 09:00 - 15:00 Çalışma: Şebeke Yenileme ve Bakım Kesinti ID: 3344020

Dedebaşı, Demirköprü, Goncalar Mahalleleri Saat: 01:00 - 01:15 Çalışma: Şebeke Yenileme ve Bakım Kesinti ID: 3347632

Mavişehir Mahallesi Hanri Benazus Cd., Hasan Tahsin Uzer Cd., Caher Dudayev Blv., Aziz Nesin Blv. Saat: 09:00 - 11:00 (Birinci Kesinti) Saat: 11:00 - 13:00 (İkinci Kesinti) Kesinti ID: 3347665 ve 3347668

Şemikler Mahallesi Anadolu Cd. ve çevresindeki sokaklar Saat: 10:00 - 11:00 Kesinti ID: 3347903



Buca Elektrik Kesintisi

İnönü Mahallesi Saat: 09:00 - 15:00 Çalışma: Şebeke Yenileme ve Bakım Kesinti ID: 3344764



Güzelbahçe Elektrik Kesintisi

Siteler Mahallesi Saat: 09:00 - 12:00 Çalışma: Şebeke Yenileme ve Bakım Kesinti ID: 3344794



19 Nisan Cumartesi günü İzmir'de olacak tüm elektrik kesintilerinin listesi şöyle;

19 Nisan 2025 Karşıyaka Elektrik Kesintisi

Planlandı

19Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Kesinti ID : 3344020

KARŞIYAKA / İZMİR Alaybey ( 1700. Sk. Metin Altıok Sk. 1680. Sk. 1679. Sk. 1675 1681. Sk. )

Tersane ( 1672/1. Sk. Şehit Asım Aksoy )

Planlandı

19Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

01:00 - 01:15

Kesinti ID : 3347632

KARŞIYAKA / İZMİR Dedebaşı ( 6139/1. Sk. 6007. Sk. 6011/1. Sk. 6011/3. Sk. 6121. Sk. 6123. Sk. 6124. Sk. 6125. Sk. 6126. Sk. 6128. Sk. 6138. Sk. 6139. Sk. 6140. Sk. 6142. Sk. 6142/2. Sk. 6145. Sk. )

Demirköprü ( 6168. Sk. 6168/1. Sk. 6168/2. Sk. 6169. Sk. 6169/1. Sk. 6172. Sk. 6173. Sk. 6180. Sk. Bestekar Yusuf Nalkesen Karanfil Parkı İçi Yolu Şehit Pyd. Turabi Karagöz Sk. CAHER DUDAYEV )

Goncalar ( 6009. Sk. 6010. Sk. )

Planlandı

19Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 11:00

Kesinti ID : 3347665

KARŞIYAKA / İZMİR Mavişehir ( Hanri Benazus Caddesi Hasan Tahsin Uzer Caddesi Caher Dudayev Blv. Aziz Nesin Blv. )

Planlandı

19Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

11:00 - 13:00

Kesinti ID : 3347668

KARŞIYAKA / İZMİR Mavişehir ( OPERA CADDESİ Hasan Tahsin Uzer Caddesi Hanri Benazus Caddesi Aziz Nesin Blv. )

Planlandı

19Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 11:00

Kesinti ID : 3347903

KARŞIYAKA / İZMİR Şemikler ( Anadolu Cd. 6316/4. Sk. 6316/5. Sk. 6316/6. Sk. 6316/7. Sk. 6316/3. Sk. 6316/2. Sk. 6311. Sk. )

Cumhuriyet

19 Nisan 2025 Buca Elektrik Kesintisi

Planlandı

19Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Kesinti ID : 3344764

BUCA / İZMİR İnönü ( 675. Sk. 674. Sk. 677. Sk. 673/1. Sk. 678/2. Sk. 678. Sk. 673. Sk. 672/3. Sk. 676/1. Sk. 676/2. Sk. 672/2. Sk. 672/1. Sk. 672. Sk. 671/1. Sk. 677/13. Sk. 676. Sk. 676/3. Sk. 676/4. Sk. )

19 Nisan 2025 Güzelbahçe Elektrik Kesintisi

Planlandı

19Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 12:00

Kesinti ID : 3344794

GÜZELBAHÇE / İZMİR Siteler ( 380. Sk. 225. Sk. 221. Sk. 217. Sk. 384. Sk. )

Planlandı

19Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

13:00 - 16:00

Kesinti ID : 3344801

GÜZELBAHÇE / İZMİR Siteler ( 225. Sk. 221. Sk. Mithatpaşa Cd. 408. Sk. 400. Sk. 398. Sk. 394. Sk. 392. Sk. 388. Sk. 386. Sk. 382. Sk. 231. Sk. 227/1. Sk. 227. Sk. )

19 Nisan 2025 Bornova Elektrik Kesintisi

Planlandı

19Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Kesinti ID : 3346676

BORNOVA / İZMİR Kazımdirik ( Mustafa Kemal Cd. )

Planlandı

19Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 10:00

Kesinti ID : 3347872

BORNOVA / İZMİR Zafer ( 4355. Sk. 4349. Sk. Yener Cd. )

19 Nisan 2025 Kınık Elektrik Kesintisi

Planlandı

19Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Kesinti ID : 3347016

KINIK / İZMİR Kocaömer ( Kocaömerli Köyü İç Yolu Kuşçu Tuna Kocaömerli Köyü Geven Avcı )

Planlandı

19Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:30 - 15:20

Kesinti ID : 3347018

KINIK / İZMİR Fatih ( SAZKOVAN ATATÜRK Akhisar Bergama Yolu )

Kınık OSB

Planlandı

19Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:50 - 15:40

Kesinti ID : 3347026

KINIK / İZMİR Fatih

19 Nisan 2025 Bayındır Elektrik Kesintisi

Planlandı

19Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 12:00

Kesinti ID : 3347347

BAYINDIR / İZMİR Mektep

Havuzbaşı

İbrahimçavuş

Çırpı Cami

Arslanlar

19 Nisan 2025 Ödemiş Elektrik Kesintisi

Planlandı

19Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 17:00

Kesinti ID : 3347624

ÖDEMİŞ / İZMİR Tosunlar

Planlandı

19Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 17:00

Kesinti ID : 3347625

ÖDEMİŞ / İZMİR Artıcak

Planlandı

19Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:30 - 15:30

Kesinti ID : 3347626

ÖDEMİŞ / İZMİR Kızılca ( Kızılca Köyü İç Yolu )

Süleymanlar ( Süleymanlar Köyü İç Yolu )

Veliler ( veliler küme evleri veliler küme evler velier mevkii veliler mevkii süleymanlar veliler Veliler Köyü İç Yolu )

Bülbüller ( Bülbüller Köyü İç Yolu Bülbüller Yolu )

Kerpiçlik ( Kerpiçlik Köyü İç Yolu değirmen mevkii )

Suçıktı

Planlandı

19Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Kesinti ID : 3347702

ÖDEMİŞ / İZMİR Yeniceköy ( Işık Evler Sitesi İçi Yolu )

Kuvvetli ( 408. Sk. 410. Sk. 420. Sk. Karacaoğlan Sk. MANYASI Örnek Sk. 402. Sk. 401. Sk. 406. Sk. )

Türkmen ( 126. Sk. Bayındır Sk. Pazar Sk. )

19 Nisan 2025 Konak Elektrik Kesintisi

Planlandı

19Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

14:00 - 16:00

Kesinti ID : 3347635

KONAK / İZMİR Akdeniz ( 1340. Sk. 1341. Sk. 1342. Sk. 1343. Sk. Halit Ziya Blv. Şehit Fethi Bey Cd. )

Planlandı

19Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 12:00

Kesinti ID : 3347636

KONAK / İZMİR Duatepe ( 565. Sk. 604. Sk. 607. Sk. 619. Sk. 619/1. Sk. )

19 Mayıs ( 737. Sk. 731/5. Sk. 700/3. Sk. 700. Sk. 697/7. Sk. 5573/3. Sk. 5573/2. Sk. 5573. Sk. 5422. Sk. 5421. Sk. 5420. Sk. 5419. Sk. 5418. Sk. 5410. Sk. 5409. Sk. 5408. Sk. 5407. Sk. 737/3. Sk. 737/5. Sk. Yeşildere Cd. )

Hasan Özdemir ( 698/3. Sk. 700/1. Sk. 700/2. Sk. 700/4. Sk. 700/5. Sk. 731. Sk. 731/11. Sk. 731/12. Sk. 731/2. Sk. 732. Sk. 732/10. Sk. 732/3. Sk. 732/5. Sk. 732/6. Sk. 732/7. Sk. 732/8. Sk. 697/8. Sk. )

İmariye ( 993/2. Sk. )

1. Kadriye ( 795/1. Sk. 732/9. Sk. 696. Sk. 697. Sk. 697/1. Sk. 697/10. Sk. 697/4. Sk. 697/3. Sk. 701. Sk. 699/1. Sk. 699. Sk. 698/2. Sk. 698. Sk. 697/9. Sk. 697/6. Sk. 697/5. Sk. 697/2. Sk. 694. Sk. )

Çimentepe ( 565/2. Sk. 603. Sk. )

19 Nisan 2025 Menderes Elektrik Kesintisi

Planlandı

19Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 11:00

Kesinti ID : 3347691

MENDERES / İZMİR Çukuraltı ( 2078. Sk. 2080. Sk. 2082. Sk. 2084. Sk. 2090. Sk. 2092. Sk. 2094. Sk. 2096. Sk. 2098. Sk. 2100. Sk. 2197/1. Sk. 2205. Sk. 2207. Sk. 2213. Sk. 2266. Sk. 2270. Sk. 2272. Sk. 2280. Sk. 2203 2268 MUSTAFA KEMAL PAŞA Mecidgökyokuşlu Cd. Sevgi Yolu Sk. 2025. Sk. 2033. Sk. 2033/1. Sk. 2034. Sk. 2035. Sk. 2037. Sk. 2039. Sk. 2041. Sk. 2042. Sk. 2043. Sk. 2044. Sk. 2045. Sk. 2046. Sk. 2047. Sk. 2048. Sk. 2049. Sk. 2050. Sk. 2051. Sk. 2052. Sk. 2053. Sk. 2054. Sk. 2055. Sk. 2056. Sk. 2058. Sk. 2060. Sk. 2061. Sk. 2063. Sk. 2065. Sk. 2066. Sk. 2067. Sk. 2068. Sk. 2069. Sk. 2070. Sk. 2072. Sk. 2074. Sk. 2076. Sk. )

19 Nisan 2025 Torbalı Elektrik Kesintisi

Planlandı

19Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 12:00

Kesinti ID : 3347693

TORBALI / İZMİR Pancar ( Menderes Yolu Cd. 6701 menderes yolu cad. Şair Mehmet Akif Sk. Zekiye Hanım Sk. Umurbey Sk. Selanik Sk. Göl Sk. Beyazıt Cd. Aydınlar Sk. 6702/1 PAMUKÇU OSMAN 6705 )

Karakuyu

Kazım Karabekir ( 6702 6922 SELİM SEDAT YILMAZ Gürcan Barın Sk. Fatih 2. Mehmed Cd. Eşref Bitlis Cd. Ertuğrul Gazi Sk. DİYARBAKIR Bağcılar Sk. 6908/2 Sk. 6904. Sk. 6903. Sk. 6903 6916/1 Sk. I. İNÖNÜ )

Planlandı

19Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 12:00

Kesinti ID : 3347697

TORBALI / İZMİR İstiklal

Yazıbaşı ( Begonya Sk. 339 )

19 Nisan 2025 Kiraz Elektrik Kesintisi

Planlandı

19Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 16:00

Kesinti ID : 3347754

KİRAZ / İZMİR Ceritler ( AKŞAMSETTİN )

İstiklal ( Altın Tarla Sk. 104 ARIKBAŞI 1.GÜL Patlangıç Sepetci Tahir Sk. SABİT ARLI PATLANGIÇ )

19 Nisan 2025 Kemalpaşa Elektrik Kesintisi

Planlandı

19Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 11:00

Kesinti ID : 3347795

KEMALPAŞA / İZMİR Ören Egemen ( LİMON )

Ören 75. Yıl Cumhuriyet ( LİMON SOKAK İncirlipınar Limoncuk Sk. Limoncuk Limon Sk. Baraklı Sk. Arıkaltı Cd. )

Yiğitler

19 Nisan 2025 Bayraklı Elektrik Kesintisi

Planlandı

19Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 11:00

Kesinti ID : 3347874

BAYRAKLI / İZMİR Osmangazi ( 578/1. Sk. )

Planlandı

19Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 11:00

Kesinti ID : 3347876

BAYRAKLI / İZMİR Osmangazi ( 578/1. Sk. Osmangazi Cd. 569/1. Sk. )

Planlandı

19Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

11:00 - 17:00

Kesinti ID : 3347880

BAYRAKLI / İZMİR Osmangazi ( Osmangazi Cd. )

Planlandı

19Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

11:00 - 17:00

Kesinti ID : 3347884

BAYRAKLI / İZMİR Osmangazi ( 567. Sk. 562. Sk. 567/2. Sk. Osmangazi Cd. )

Planlandı

19Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

11:00 - 17:00

Kesinti ID : 3347887

BAYRAKLI / İZMİR Atatürk ( Osmangazi Cd. )

Osmangazi ( 567. Sk. 567/2. Sk. )

19 Nisan 2025 Karabağlar Elektrik Kesintisi

Planlandı

19Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 14:00

Kesinti ID : 3347882

KARABAĞLAR / İZMİR Esenlik ( 9027. Sk. Ant Cd. Yıldız Cd. 9161 )

Kazım Karabekir ( 9023. Sk. 9046. Sk. 9048. Sk. )

Kesinti saatleri ve süreleri

Kesintiler sabah saat 08:00 itibarıyla başlayacak ve akşam saatlerine kadar sürecek. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte elektrik hizmeti yeniden sağlanacak. GDZ Elektrik, bu kesintilerin sistem iyileştirme ve arıza önleme çalışmaları kapsamında yapıldığını açıkladı.

Vatandaşların dikkat etmesi gerekenler

Kesinti yaşanacak bölgelerde oturan vatandaşların, elektronik cihazlarını kapatarak veya koruma altına alarak önlem almaları önem taşıyor. Ayrıca, güncel kesinti bilgilerine GDZ Elektrik'in resmi internet sitesi ve çağrı merkezi üzerinden ulaşılabilir.