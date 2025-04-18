İzmir'de 19 Nisan 2025 Cumartesi günü birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. Hangi mahallelerde kesinti olacak? Saat saat detaylar haberimizde.
İzmir Elektrik Kesintisi 19 Nisan 2025: İlçe İlçe Detaylar
İzmir'de Bugün Elektrik Kesintisi Var
İzmir'de 19 Nisan 2025 Cumartesi günü GDZ Elektrik tarafından planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintileri uygulanacak. Çalışmalar nedeniyle Karşıyaka, Buca ve Güzelbahçe başta olmak üzere birçok ilçede belirli saatlerde elektrik verilemeyecek.
Vatandaşların kesinti saatlerine dikkat etmeleri ve gerekli önlemleri almaları öneriliyor.
Kesinti Yapılacak İlçeler ve Mahalleler
Karşıyaka Elektrik Kesintisi
-
Alaybey ve Tersane Mahalleleri
-
Saat: 09:00 - 15:00
-
Çalışma: Şebeke Yenileme ve Bakım
-
Kesinti ID: 3344020
-
-
Dedebaşı, Demirköprü, Goncalar Mahalleleri
-
Saat: 01:00 - 01:15
-
Çalışma: Şebeke Yenileme ve Bakım
-
Kesinti ID: 3347632
-
-
Mavişehir Mahallesi
-
Hanri Benazus Cd., Hasan Tahsin Uzer Cd., Caher Dudayev Blv., Aziz Nesin Blv.
-
Saat: 09:00 - 11:00 (Birinci Kesinti)
-
Saat: 11:00 - 13:00 (İkinci Kesinti)
-
Kesinti ID: 3347665 ve 3347668
-
-
Şemikler Mahallesi
-
Anadolu Cd. ve çevresindeki sokaklar
-
Saat: 10:00 - 11:00
-
Kesinti ID: 3347903
-
Buca Elektrik Kesintisi
-
İnönü Mahallesi
-
Saat: 09:00 - 15:00
-
Çalışma: Şebeke Yenileme ve Bakım
-
Kesinti ID: 3344764
-
Güzelbahçe Elektrik Kesintisi
-
Siteler Mahallesi
-
Saat: 09:00 - 12:00
-
Çalışma: Şebeke Yenileme ve Bakım
-
Kesinti ID: 3344794
-
19 Nisan Cumartesi günü İzmir'de olacak tüm elektrik kesintilerinin listesi şöyle;
19 Nisan 2025 Karşıyaka Elektrik Kesintisi
Planlandı
19Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Kesinti ID : 3344020
KARŞIYAKA / İZMİR Alaybey ( 1700. Sk. Metin Altıok Sk. 1680. Sk. 1679. Sk. 1675 1681. Sk. )
Tersane ( 1672/1. Sk. Şehit Asım Aksoy )
Planlandı
19Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
01:00 - 01:15
Kesinti ID : 3347632
KARŞIYAKA / İZMİR Dedebaşı ( 6139/1. Sk. 6007. Sk. 6011/1. Sk. 6011/3. Sk. 6121. Sk. 6123. Sk. 6124. Sk. 6125. Sk. 6126. Sk. 6128. Sk. 6138. Sk. 6139. Sk. 6140. Sk. 6142. Sk. 6142/2. Sk. 6145. Sk. )
Demirköprü ( 6168. Sk. 6168/1. Sk. 6168/2. Sk. 6169. Sk. 6169/1. Sk. 6172. Sk. 6173. Sk. 6180. Sk. Bestekar Yusuf Nalkesen Karanfil Parkı İçi Yolu Şehit Pyd. Turabi Karagöz Sk. CAHER DUDAYEV )
Goncalar ( 6009. Sk. 6010. Sk. )
Planlandı
19Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 11:00
Kesinti ID : 3347665
KARŞIYAKA / İZMİR Mavişehir ( Hanri Benazus Caddesi Hasan Tahsin Uzer Caddesi Caher Dudayev Blv. Aziz Nesin Blv. )
Planlandı
19Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
11:00 - 13:00
Kesinti ID : 3347668
KARŞIYAKA / İZMİR Mavişehir ( OPERA CADDESİ Hasan Tahsin Uzer Caddesi Hanri Benazus Caddesi Aziz Nesin Blv. )
Planlandı
19Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 11:00
Kesinti ID : 3347903
KARŞIYAKA / İZMİR Şemikler ( Anadolu Cd. 6316/4. Sk. 6316/5. Sk. 6316/6. Sk. 6316/7. Sk. 6316/3. Sk. 6316/2. Sk. 6311. Sk. )
Cumhuriyet
19 Nisan 2025 Buca Elektrik Kesintisi
Planlandı
19Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Kesinti ID : 3344764
BUCA / İZMİR İnönü ( 675. Sk. 674. Sk. 677. Sk. 673/1. Sk. 678/2. Sk. 678. Sk. 673. Sk. 672/3. Sk. 676/1. Sk. 676/2. Sk. 672/2. Sk. 672/1. Sk. 672. Sk. 671/1. Sk. 677/13. Sk. 676. Sk. 676/3. Sk. 676/4. Sk. )
19 Nisan 2025 Güzelbahçe Elektrik Kesintisi
Planlandı
19Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 12:00
Kesinti ID : 3344794
GÜZELBAHÇE / İZMİR Siteler ( 380. Sk. 225. Sk. 221. Sk. 217. Sk. 384. Sk. )
Planlandı
19Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
13:00 - 16:00
Kesinti ID : 3344801
GÜZELBAHÇE / İZMİR Siteler ( 225. Sk. 221. Sk. Mithatpaşa Cd. 408. Sk. 400. Sk. 398. Sk. 394. Sk. 392. Sk. 388. Sk. 386. Sk. 382. Sk. 231. Sk. 227/1. Sk. 227. Sk. )
19 Nisan 2025 Bornova Elektrik Kesintisi
Planlandı
19Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Kesinti ID : 3346676
BORNOVA / İZMİR Kazımdirik ( Mustafa Kemal Cd. )
Planlandı
19Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 10:00
Kesinti ID : 3347872
BORNOVA / İZMİR Zafer ( 4355. Sk. 4349. Sk. Yener Cd. )
19 Nisan 2025 Kınık Elektrik Kesintisi
Planlandı
19Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3347016
KINIK / İZMİR Kocaömer ( Kocaömerli Köyü İç Yolu Kuşçu Tuna Kocaömerli Köyü Geven Avcı )
Planlandı
19Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:30 - 15:20
Kesinti ID : 3347018
KINIK / İZMİR Fatih ( SAZKOVAN ATATÜRK Akhisar Bergama Yolu )
Kınık OSB
Planlandı
19Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:50 - 15:40
Kesinti ID : 3347026
KINIK / İZMİR Fatih
19 Nisan 2025 Bayındır Elektrik Kesintisi
Planlandı
19Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 12:00
Kesinti ID : 3347347
BAYINDIR / İZMİR Mektep
Havuzbaşı
İbrahimçavuş
Çırpı Cami
Arslanlar
19 Nisan 2025 Ödemiş Elektrik Kesintisi
Planlandı
19Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 17:00
Kesinti ID : 3347624
ÖDEMİŞ / İZMİR Tosunlar
Planlandı
19Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 17:00
Kesinti ID : 3347625
ÖDEMİŞ / İZMİR Artıcak
Planlandı
19Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:30 - 15:30
Kesinti ID : 3347626
ÖDEMİŞ / İZMİR Kızılca ( Kızılca Köyü İç Yolu )
Süleymanlar ( Süleymanlar Köyü İç Yolu )
Veliler ( veliler küme evleri veliler küme evler velier mevkii veliler mevkii süleymanlar veliler Veliler Köyü İç Yolu )
Bülbüller ( Bülbüller Köyü İç Yolu Bülbüller Yolu )
Kerpiçlik ( Kerpiçlik Köyü İç Yolu değirmen mevkii )
Suçıktı
Planlandı
19Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3347702
ÖDEMİŞ / İZMİR Yeniceköy ( Işık Evler Sitesi İçi Yolu )
Kuvvetli ( 408. Sk. 410. Sk. 420. Sk. Karacaoğlan Sk. MANYASI Örnek Sk. 402. Sk. 401. Sk. 406. Sk. )
Türkmen ( 126. Sk. Bayındır Sk. Pazar Sk. )
19 Nisan 2025 Konak Elektrik Kesintisi
Planlandı
19Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
14:00 - 16:00
Kesinti ID : 3347635
KONAK / İZMİR Akdeniz ( 1340. Sk. 1341. Sk. 1342. Sk. 1343. Sk. Halit Ziya Blv. Şehit Fethi Bey Cd. )
Planlandı
19Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 12:00
Kesinti ID : 3347636
KONAK / İZMİR Duatepe ( 565. Sk. 604. Sk. 607. Sk. 619. Sk. 619/1. Sk. )
19 Mayıs ( 737. Sk. 731/5. Sk. 700/3. Sk. 700. Sk. 697/7. Sk. 5573/3. Sk. 5573/2. Sk. 5573. Sk. 5422. Sk. 5421. Sk. 5420. Sk. 5419. Sk. 5418. Sk. 5410. Sk. 5409. Sk. 5408. Sk. 5407. Sk. 737/3. Sk. 737/5. Sk. Yeşildere Cd. )
Hasan Özdemir ( 698/3. Sk. 700/1. Sk. 700/2. Sk. 700/4. Sk. 700/5. Sk. 731. Sk. 731/11. Sk. 731/12. Sk. 731/2. Sk. 732. Sk. 732/10. Sk. 732/3. Sk. 732/5. Sk. 732/6. Sk. 732/7. Sk. 732/8. Sk. 697/8. Sk. )
İmariye ( 993/2. Sk. )
1. Kadriye ( 795/1. Sk. 732/9. Sk. 696. Sk. 697. Sk. 697/1. Sk. 697/10. Sk. 697/4. Sk. 697/3. Sk. 701. Sk. 699/1. Sk. 699. Sk. 698/2. Sk. 698. Sk. 697/9. Sk. 697/6. Sk. 697/5. Sk. 697/2. Sk. 694. Sk. )
Çimentepe ( 565/2. Sk. 603. Sk. )
19 Nisan 2025 Menderes Elektrik Kesintisi
Planlandı
19Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 11:00
Kesinti ID : 3347691
MENDERES / İZMİR Çukuraltı ( 2078. Sk. 2080. Sk. 2082. Sk. 2084. Sk. 2090. Sk. 2092. Sk. 2094. Sk. 2096. Sk. 2098. Sk. 2100. Sk. 2197/1. Sk. 2205. Sk. 2207. Sk. 2213. Sk. 2266. Sk. 2270. Sk. 2272. Sk. 2280. Sk. 2203 2268 MUSTAFA KEMAL PAŞA Mecidgökyokuşlu Cd. Sevgi Yolu Sk. 2025. Sk. 2033. Sk. 2033/1. Sk. 2034. Sk. 2035. Sk. 2037. Sk. 2039. Sk. 2041. Sk. 2042. Sk. 2043. Sk. 2044. Sk. 2045. Sk. 2046. Sk. 2047. Sk. 2048. Sk. 2049. Sk. 2050. Sk. 2051. Sk. 2052. Sk. 2053. Sk. 2054. Sk. 2055. Sk. 2056. Sk. 2058. Sk. 2060. Sk. 2061. Sk. 2063. Sk. 2065. Sk. 2066. Sk. 2067. Sk. 2068. Sk. 2069. Sk. 2070. Sk. 2072. Sk. 2074. Sk. 2076. Sk. )
19 Nisan 2025 Torbalı Elektrik Kesintisi
Planlandı
19Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 12:00
Kesinti ID : 3347693
TORBALI / İZMİR Pancar ( Menderes Yolu Cd. 6701 menderes yolu cad. Şair Mehmet Akif Sk. Zekiye Hanım Sk. Umurbey Sk. Selanik Sk. Göl Sk. Beyazıt Cd. Aydınlar Sk. 6702/1 PAMUKÇU OSMAN 6705 )
Karakuyu
Kazım Karabekir ( 6702 6922 SELİM SEDAT YILMAZ Gürcan Barın Sk. Fatih 2. Mehmed Cd. Eşref Bitlis Cd. Ertuğrul Gazi Sk. DİYARBAKIR Bağcılar Sk. 6908/2 Sk. 6904. Sk. 6903. Sk. 6903 6916/1 Sk. I. İNÖNÜ )
Planlandı
19Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 12:00
Kesinti ID : 3347697
TORBALI / İZMİR İstiklal
Yazıbaşı ( Begonya Sk. 339 )
19 Nisan 2025 Kiraz Elektrik Kesintisi
Planlandı
19Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 16:00
Kesinti ID : 3347754
KİRAZ / İZMİR Ceritler ( AKŞAMSETTİN )
İstiklal ( Altın Tarla Sk. 104 ARIKBAŞI 1.GÜL Patlangıç Sepetci Tahir Sk. SABİT ARLI PATLANGIÇ )
19 Nisan 2025 Kemalpaşa Elektrik Kesintisi
Planlandı
19Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 11:00
Kesinti ID : 3347795
KEMALPAŞA / İZMİR Ören Egemen ( LİMON )
Ören 75. Yıl Cumhuriyet ( LİMON SOKAK İncirlipınar Limoncuk Sk. Limoncuk Limon Sk. Baraklı Sk. Arıkaltı Cd. )
Yiğitler
19 Nisan 2025 Bayraklı Elektrik Kesintisi
Planlandı
19Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 11:00
Kesinti ID : 3347874
BAYRAKLI / İZMİR Osmangazi ( 578/1. Sk. )
Planlandı
19Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 11:00
Kesinti ID : 3347876
BAYRAKLI / İZMİR Osmangazi ( 578/1. Sk. Osmangazi Cd. 569/1. Sk. )
Planlandı
19Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
11:00 - 17:00
Kesinti ID : 3347880
BAYRAKLI / İZMİR Osmangazi ( Osmangazi Cd. )
Planlandı
19Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
11:00 - 17:00
Kesinti ID : 3347884
BAYRAKLI / İZMİR Osmangazi ( 567. Sk. 562. Sk. 567/2. Sk. Osmangazi Cd. )
Planlandı
19Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
11:00 - 17:00
Kesinti ID : 3347887
BAYRAKLI / İZMİR Atatürk ( Osmangazi Cd. )
Osmangazi ( 567. Sk. 567/2. Sk. )
19 Nisan 2025 Karabağlar Elektrik Kesintisi
Planlandı
19Nisan 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 14:00
Kesinti ID : 3347882
KARABAĞLAR / İZMİR Esenlik ( 9027. Sk. Ant Cd. Yıldız Cd. 9161 )
Kazım Karabekir ( 9023. Sk. 9046. Sk. 9048. Sk. )
Kesinti saatleri ve süreleri
Kesintiler sabah saat 08:00 itibarıyla başlayacak ve akşam saatlerine kadar sürecek. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte elektrik hizmeti yeniden sağlanacak. GDZ Elektrik, bu kesintilerin sistem iyileştirme ve arıza önleme çalışmaları kapsamında yapıldığını açıkladı.
Vatandaşların dikkat etmesi gerekenler
Kesinti yaşanacak bölgelerde oturan vatandaşların, elektronik cihazlarını kapatarak veya koruma altına alarak önlem almaları önem taşıyor. Ayrıca, güncel kesinti bilgilerine GDZ Elektrik'in resmi internet sitesi ve çağrı merkezi üzerinden ulaşılabilir.