1915 yılında Merzifon taburunun cepheye hareketi sırasında yaşanan trajik olay, Sivas’ın Hafik ilçesinde meydana geldi. Kış şartları nedeniyle Çınarlı köyünde konaklayan Osmanlı askerleri, burada Ermeni bir doktor tarafından hedef alındı. Doktor, tedavi bahanesiyle askerlere zehirli iğne yaparak 40 askeri şehit etti. Ermeni doktorun ihanetinin anlaşılması üzerine, doktor da öldürüldü.

Emekli din görevlisi Şemsettin Özkan, yaşanan olayları şöyle anlattı: “Merzifon’dan gelen tabur burada konakladıktan sonra bazı askerler ayakları yaralandığı için revire gitti. Doktor, bu askerlere zehirli iğne yaparak 40 askeri şehit etti. Doktorun ihanetinin anlaşılmasıyla doktor öldürüldü veya gözaltındayken intihar etti.”

Özkan, geçmişte Müslüman Türklerin Ermenilere zulmetmediğini, aksine Ermenilerden ihanet ve zulüm gördüklerini ifade etti. O dönemde yaşanan bu trajik olay, Ermeni doktorun ihanetini ve Türk askerlerine yönelik zulmü gözler önüne serdi.

Köyde, şehit edilen Osmanlı askerleri için bir şehitlik inşa edildi. Bu olay, tarih boyunca yaşanan acıların ve ihanetlerin bir örneği olarak hafızalarda yer ediyor.