Sigara fiyatlarına bir zam daha geldi
Sigara fiyatlarına gelen son zamla birlikte, pahalı sigara grubunda fiyatlar yine yükseldi. En ucuz sigara 72 TL, en pahalısı ise 81 TL oldu.
Sigarayı bırakma yöntemleri
Sigaraya yapılan zamlar sonrası tiryakiler bırakma yollarını araştırıyor. Kararlı olmak, destek almak ve tetikleyicileri tanımak önemli adımlar arasında yer alıyor. İşte bazı yöntemler;
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Karar verin
Sigarayı bırakma konusunda kararlı olmalısınız. Bu, motivasyonunuzu güçlendirir.
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Destek grubu veya profesyonel yardım alın
Sigarayı bırakmak için destek gruplarına katılabilir veya bir uzmandan yardım alabilirsiniz.
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Nikotin değiştirme tedavisi (NDT)
Nikotin sakızı, bant ya da sprey gibi ürünlerle nikotin alımınızı aşamalı olarak azaltabilirsiniz.
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İlaç kullanımı
Bupropion veya vareniklin gibi reçeteli ilaçlar bırakma sürecinizi kolaylaştırabilir.
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Motivasyon ve hedefler belirleyin
Neden sigarayı bırakmak istediğinizi belirleyin ve bırakma tarihi belirleyip odaklanın.
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Tetikleyicileri tanımlayın
Sigara içme alışkanlığınızı tetikleyen durumları ve duyguları belirleyin ve bunlardan kaçınmaya çalışın.
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Destek sistemi oluşturun
Aileniz ve arkadaşlarınızdan sigarayı bırakma sürecinde destek isteyin.
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Stres yönetimi uygulayın
Yoga, meditasyon ve derin nefes alma gibi alternatif stres yönetim tekniklerini deneyin.
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Düzenli egzersiz yapın
Egzersiz, hem bedensel hem zihinsel olarak sigarayı bırakma sürecinde size yardımcı olabilir.
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Sağlıklı beslenin
Sağlıklı bir diyet sigarayı bırakma sürecinizi destekler.
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Sigara içilmeyen ortamları tercih edin
Sigara içilmeyen alanlarda zaman geçirmeye özen gösterin.
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Geri dönüşlere hazırlıklı olun
İlk denemenizde başarılı olamazsanız endişelenmeyin, birçok kişi birkaç deneme yapar.
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Kendinizi ödüllendirin
Bırakma hedeflerinizi başarıyla gerçekleştirdiğinizde kendinizi ödüllendirin.
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Gelecekteki faydaları düşünün
Sigarayı bırakmanın uzun vadeli sağlık faydalarını hatırlayın.
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Olumlu kalın
Pozitif bir bakış açısı benimseyin, olumsuz düşüncelerden kaçının.