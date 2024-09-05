Sigara fiyatlarına bir zam daha geldi

Sigara fiyatlarına gelen son zamla birlikte, pahalı sigara grubunda fiyatlar yine yükseldi. En ucuz sigara 72 TL, en pahalısı ise 81 TL oldu.

Sigarayı bırakma yöntemleri

Sigaraya yapılan zamlar sonrası tiryakiler bırakma yollarını araştırıyor. Kararlı olmak, destek almak ve tetikleyicileri tanımak önemli adımlar arasında yer alıyor. İşte bazı yöntemler;

Karar verin

Sigarayı bırakma konusunda kararlı olmalısınız. Bu, motivasyonunuzu güçlendirir.

Destek grubu veya profesyonel yardım alın

Sigarayı bırakmak için destek gruplarına katılabilir veya bir uzmandan yardım alabilirsiniz.

Nikotin değiştirme tedavisi (NDT)

Nikotin sakızı, bant ya da sprey gibi ürünlerle nikotin alımınızı aşamalı olarak azaltabilirsiniz.

İlaç kullanımı

Bupropion veya vareniklin gibi reçeteli ilaçlar bırakma sürecinizi kolaylaştırabilir.

Motivasyon ve hedefler belirleyin

Neden sigarayı bırakmak istediğinizi belirleyin ve bırakma tarihi belirleyip odaklanın.

Tetikleyicileri tanımlayın

Sigara içme alışkanlığınızı tetikleyen durumları ve duyguları belirleyin ve bunlardan kaçınmaya çalışın.

Destek sistemi oluşturun

Aileniz ve arkadaşlarınızdan sigarayı bırakma sürecinde destek isteyin.

Stres yönetimi uygulayın

Yoga, meditasyon ve derin nefes alma gibi alternatif stres yönetim tekniklerini deneyin.

Düzenli egzersiz yapın

Egzersiz, hem bedensel hem zihinsel olarak sigarayı bırakma sürecinde size yardımcı olabilir.

Sağlıklı beslenin

Sağlıklı bir diyet sigarayı bırakma sürecinizi destekler.

Sigara içilmeyen ortamları tercih edin

Sigara içilmeyen alanlarda zaman geçirmeye özen gösterin.

Geri dönüşlere hazırlıklı olun

İlk denemenizde başarılı olamazsanız endişelenmeyin, birçok kişi birkaç deneme yapar.

Kendinizi ödüllendirin

Bırakma hedeflerinizi başarıyla gerçekleştirdiğinizde kendinizi ödüllendirin.

Gelecekteki faydaları düşünün

Sigarayı bırakmanın uzun vadeli sağlık faydalarını hatırlayın.

Olumlu kalın

Pozitif bir bakış açısı benimseyin, olumsuz düşüncelerden kaçının.