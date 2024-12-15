Karaman’ın Hamidiye Mahallesi’nde, Orta Anadolu Küçük Sanayi Sitesi’nde bulunan bir metal atölyesinde sabah saatlerinde yangın çıktı. 733. Sokak’taki iş yerinden yükselen dumanları fark eden bir vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

1 milyon lira kül oldu

Olay yerine kısa sürede itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ancak, atölye sahibinin ödeme yapmak için sac kovaya koyduğu 1 milyon lira para, yangında tamamen yandı.

Atölye sahibi Ali Ün, yangın sonrası yaptığı açıklamada, “Pazartesi günü ödemem vardı. Paraları bir araya getirip kovaya koydum. Ancak çıkan yangında hepsi yandı” dedi.

Sobadan çıkmış olabilir

Yangının çıkış nedeni henüz kesinleşmezken, ilk incelemelerde yangının sobadan kaynaklanmış olabileceği üzerinde duruluyor. Olay yeri inceleme ekipleri, atölyede ve çevrede detaylı bir araştırma yaptı.

Polis, yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlattı. Yangın, çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınırken, olayın ardından atölye sahibi büyük üzüntü yaşadı.