Bölgesel Amatör Lig’in (BAL) ilk haftasında komşusu Burhaniye Belediyespor ile karşılaşacak olan 1966 Edremitspor, sezon öncesi hazırlıklarını hız kesmeden devam ettiriyor.

Yenileme çalışmaları yerinde incelendi

Edremit Belediye Başkan Yardımcısı ve 1966 Edremitspor Kulüp Başkanı Cavit Cebeci, 6 Ekim’deki kritik derbi öncesi takımın antrenmanını ziyaret ederek futbolculara moral verdi. Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Şehit Hamdibey Stadı’nda yapılan antrenmanı yakından takip eden Cebeci, yenileme çalışmalarını da inceledi.

"Sezona güçlü bir başlangıç yapacağız"

Başkan Cebeci, “Takımımızın sezona güçlü bir başlangıç yapabilmesi için gereken tüm desteği sağlıyoruz. Sahada en iyi performansınızı sergileyeceğinize inanıyorum. Bu sezon taraftarlarımızı gururlandıracak başarılar elde edeceğiz,” ifadelerini kullandı.

Teknik heyet ve oyuncular, Başkan Cebeci’ye söz vererek yeni sezona hazır olduklarını ve Burhaniye Belediyespor karşısında taraftarlarının desteğiyle galibiyete ulaşacaklarını dile getirdiler.