Google, popüler e-posta hizmeti Gmail için önemli bir güvenlik güncellemesi sunuyor. Mavi onay işareti, artık Gmail'in Android ve iOS uygulamalarında da yer alacak. Bu özellik, kullanıcılara aldıkları e-postaların güvenilir bir kaynaktan geldiğini doğrulamak için büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

Mavi onay işareti nedir?

Bir yıldan beri Gmail'de kullanılan mavi onay işareti, e-postaların dolandırıcılık amacıyla gönderilmediğini gösteriyor. Kullanıcılar, aldıkları e-postanın güvenilir olup olmadığını anlamak için bu işareti kullanabilecekler. Mavi tik, e-postada göndericinin sağ tarafında görünecek ve gönderen adı ile tarih arasında yer alacak. Kullanıcılar, bu işarete dokunduklarında gönderenin alan adı ve profil resmindeki logonun doğrulandığını gösteren bir yazı görecekler.

Ne zaman kullanıma sunulacak?

Bu yeni özellik, önümüzdeki birkaç hafta içinde kişisel Google ve Workspace hesapları için kullanılabilir hale gelecek. Böylece kullanıcılar, mobil cihazlarından aldıkları e-postaların güvenilirliğini daha kolay bir şekilde kontrol edebilecekler.

BIMI desteği ile güvenlik artıyor

Mavi onay işareti, BIMI (Brand Indicators for Message Identification) olarak adlandırılan bir özelliğin parçası. Google, BIMI ile gönderilen e-postalarda kuruluşların logolarının görünmesini sağlıyor. Bu, alıcıların gelen kutusundaki logoların meşru olduğundan emin olmalarına yardımcı oluyor. BIMI kullanmak için logonun ticari markalı olması ve gönderen alanının DMARC kimlik doğrulamasını sağlaması gerekiyor.