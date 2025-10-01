Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda sahte alkol üretimi yapan 3 kişi gözaltına alındı. Toplamda 268 litre kaçak içki ve 45 litre etil alkol ele geçirildi.

Aydın'da kaçak içki operasyonu!

Evlerde yapılan aramalarda, 45 litre etil alkol ile birlikte sahte olduğu belirlenen içkiler de ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak içkiler arasında 18 litre viski, 215 litre şarap, 5 litre votka, 11 litre rakı, 3 litre likör, 16 litre bira yer aldı. Ayrıca, alkol yapımında kullanılan 23 adet alkol yapım kiti, 1 damıtma kovası, 1 şişe kapaklama aparatı ve çeşitli malzemeler de bulundu.

3 şüpheli gözaltına alındı

Operasyon sonucunda, kaçak içki üretimi ve satışına karışan 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.