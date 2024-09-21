Memur-Sen İzmir İl Kadın Kolları Komisyonu, Melek Çınar'ın başka bir ile tayin olmasıyla yeni başkanına kavuştu. Şeyda Güllü Özsoy, bu önemli göreve atandı.

Memur-Sen İzmir İl Başkanı Gencer Yılmaz, Çınar’ın yeni yaşamında başarılar dileyerek, yürüttüğü çalışmalardan dolayı kendisini tebrik etti. Yılmaz, Özsoy'un başkanlık sürecinde başarılı olacağına olan inancını dile getirdi. 

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Yılmaz, Memur-Sen olarak ana kademe, kadın ve genç Memur-Sen ile birlikte her alanda etkin çalışmalar yürüttüklerini belirterek, tüm iş kolları ile uyum içinde çalıştıklarını vurguladı. Özsoy’un liderliğinde yapılacak çalışmalar, merakla bekleniyor.

Kaynak: Bülten