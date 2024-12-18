Dünyanın önde gelen ekonomi dergilerinden The Economist, 2024 yılına ilişkin kapsamlı bir ekonomik performans raporu yayımladı. Rapor, GSYİH büyümesi, borsa performansı, çekirdek enflasyon, işsizlik oranı ve bütçe açığı gibi beş temel gösterge üzerinden 37 ülkeyi analiz etti.

İspanya lider, Türkiye geriledi

Geçtiğimiz yıl zirvede yer alan Yunanistan, bu yıl liderliği güçlü ekonomik büyüme ve düşük enflasyon oranlarıyla dikkat çeken İspanya’ya devretti. Türkiye ise sıralamada gerileyerek listenin sonlarında yer aldı. Raporda Türkiye’nin düşüşünde çekirdek enflasyonun yüksek seyri ve bütçe açığındaki artış önemli faktörler olarak gösterildi.

Öne çıkan ülkeler

The Economist’in raporuna göre, 2024 yılında ekonomik performansıyla öne çıkan ilk beş ülke şu şekilde sıralandı:

İspanya İrlanda Danimarka ve Yunanistan (eşit puan) İtalya Kolombiya ve İsrail

Bu ülkeler, ekonomik büyüme, düşük enflasyon ve istikrarlı işsizlik oranları gibi kriterlerdeki başarılarıyla dikkat çekti.

Küresel ekonomi 2024: Genel görünüm

2024 yılına dair IMF öngörüleri, küresel ekonominin %3,2 büyüyeceğini, enflasyon oranlarının ise gerilemeye devam edeceğini ortaya koyuyor. Özellikle hisse senedi piyasaları, üst üste ikinci yıl %20’nin üzerinde değer kazanarak yatırımcılara umut verici bir görünüm sundu. Ancak bazı ülkeler için bütçe açıkları ve işsizlik oranlarındaki olumsuz eğilimler, ekonomik riskler yaratmaya devam ediyor.

Türkiye’nin durumu

Türkiye, geçtiğimiz yıl Estonya ile paylaştığı 15. sıradan bu yıl daha alt sıralara geriledi. Ekonomistler, Türkiye’nin mevcut sıralamasını etkileyen en önemli sorunların yüksek çekirdek enflasyon oranı ve artan bütçe açığı olduğunu vurguladı.

En alt sıradaki ülkeler:

Raporun sonunda yer alan ülkeler arasında Letonya, Estonya ve Türkiye dikkat çekiyor. Bu ülkeler, yüksek enflasyon, düşük borsa performansı ve artan bütçe açıkları nedeniyle zayıf bir performans sergiledi.

İşte o listeye göre 2024'ün en iyi ve kötü performans sergileyen ülkeleri:

İspanya İrlanda Danimarka ve Yunanistan İtalya Kolombiya, İsrail Litvanya İsviçre Güney Kore Şili Kanada İsveç İzlanda Lüksemburg Meksika Portekiz ve Çekya Hollanda ABD Avustralya Norveç Almanya Slovenya Japonya Fransa Macaristan Polonya Slovakya Belçika İngiltere Avusturya Yeni Zelanda Finlandiya Türkiye Letonya Estonya