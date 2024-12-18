Dünyanın önde gelen ekonomi dergilerinden The Economist, 2024 yılına ilişkin kapsamlı bir ekonomik performans raporu yayımladı. Rapor, GSYİH büyümesi, borsa performansı, çekirdek enflasyon, işsizlik oranı ve bütçe açığı gibi beş temel gösterge üzerinden 37 ülkeyi analiz etti.
İspanya lider, Türkiye geriledi
Geçtiğimiz yıl zirvede yer alan Yunanistan, bu yıl liderliği güçlü ekonomik büyüme ve düşük enflasyon oranlarıyla dikkat çeken İspanya’ya devretti. Türkiye ise sıralamada gerileyerek listenin sonlarında yer aldı. Raporda Türkiye’nin düşüşünde çekirdek enflasyonun yüksek seyri ve bütçe açığındaki artış önemli faktörler olarak gösterildi.
Öne çıkan ülkeler
The Economist’in raporuna göre, 2024 yılında ekonomik performansıyla öne çıkan ilk beş ülke şu şekilde sıralandı:
- İspanya
- İrlanda
- Danimarka ve Yunanistan (eşit puan)
- İtalya
- Kolombiya ve İsrail
Bu ülkeler, ekonomik büyüme, düşük enflasyon ve istikrarlı işsizlik oranları gibi kriterlerdeki başarılarıyla dikkat çekti.
Küresel ekonomi 2024: Genel görünüm
2024 yılına dair IMF öngörüleri, küresel ekonominin %3,2 büyüyeceğini, enflasyon oranlarının ise gerilemeye devam edeceğini ortaya koyuyor. Özellikle hisse senedi piyasaları, üst üste ikinci yıl %20’nin üzerinde değer kazanarak yatırımcılara umut verici bir görünüm sundu. Ancak bazı ülkeler için bütçe açıkları ve işsizlik oranlarındaki olumsuz eğilimler, ekonomik riskler yaratmaya devam ediyor.
Türkiye’nin durumu
Türkiye, geçtiğimiz yıl Estonya ile paylaştığı 15. sıradan bu yıl daha alt sıralara geriledi. Ekonomistler, Türkiye’nin mevcut sıralamasını etkileyen en önemli sorunların yüksek çekirdek enflasyon oranı ve artan bütçe açığı olduğunu vurguladı.
En alt sıradaki ülkeler:
Raporun sonunda yer alan ülkeler arasında Letonya, Estonya ve Türkiye dikkat çekiyor. Bu ülkeler, yüksek enflasyon, düşük borsa performansı ve artan bütçe açıkları nedeniyle zayıf bir performans sergiledi.
İşte o listeye göre 2024'ün en iyi ve kötü performans sergileyen ülkeleri:
- İspanya
- İrlanda
- Danimarka ve Yunanistan
- İtalya
- Kolombiya, İsrail
- Litvanya
- İsviçre
- Güney Kore
- Şili
- Kanada
- İsveç
- İzlanda
- Lüksemburg
- Meksika
- Portekiz ve Çekya
- Hollanda
- ABD
- Avustralya
- Norveç
- Almanya
- Slovenya
- Japonya
- Fransa
- Macaristan
- Polonya
- Slovakya
- Belçika
- İngiltere
- Avusturya
- Yeni Zelanda
- Finlandiya
- Türkiye
- Letonya
- Estonya