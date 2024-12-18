Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Muğla’nın Marmaris ilçesinde Sinpaş GYO tarafından yapılan otel projesine ilişkin imar mevzuatına aykırı ruhsatlar düzenlenmesinde sorumluluğu olduğu iddia edilen dönemin Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve iki Belediye Başkan Yardımcısını kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk etti.

Sinpaş GYO otel projesi ruhsatları iptal edildi

ANKA'nın aktardığına göre, Muğla 3. İdare Mahkemesi, Marmaris Kızılbük Koyu’nda Sinpaş GYO tarafından yapılan otel projesine ait 17 inşaat ruhsatı ve imar durum belgesini iptal etti. Kararın ardından Marmaris Belediyesi, toplam 33 yapı ruhsatının kadük ve hükümsüz duruma düştüğünü duyurdu.

Mehmet Oktay ve ekibi disiplin sürecinde

CHP MYK, 2019-2024 yılları arasında görev yapan Mehmet Oktay ve iki Belediye Başkan Yardımcısının, imar mevzuatına aykırı ruhsat düzenlenmesiyle bağlantılı olarak disipline sevkine karar verdi.

Mehmet Oktay kimdir?

Doğum Yılı: 1979, Marmaris

1979, Marmaris Eğitim: Marmaris’te ilk ve ortaöğretim; İngiltere Oxford’da yüksek öğrenim

Marmaris’te ilk ve ortaöğretim; İngiltere Oxford’da yüksek öğrenim Kariyer: Turizm sektöründe işletmecilik

Turizm sektöründe işletmecilik Siyasi Geçmiş: 2001’de CHP Gençlik Kollarında başlayan siyasi hayat 2003-2011 Marmaris Gençlik Kolları Başkanlığı 2011-2014 Marmaris İlçe Başkanlığı 2014’te Marmaris ve Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi Üyeliği 2019’da CHP’den Marmaris Belediye Başkanlığı



Mehmet Oktay, evli ve iki çocuk babasıdır.