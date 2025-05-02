TMMOB Makine Mühendisleri Odası İzmir şubesi iş kazası ve iş cinayetlerinde yaşanan artıştaki verileri paylaşarak yaşanan kayıpların önüne geçmenin önemine ilişkin bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Tüm alanlarda olduğu gibi işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında da bilim ve mühendislik meslek örgütlerinin sürece katılımı dışlanmaktadır. İşyerlerine verilecek İSİG önlemlerinin kamu hizmeti olarak ele alınmaması, İSİG hizmetlerinin piyasalaştırılması, yaşanan sorunların temel kaynakları arasındadır. Oysa sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı, her çalışanın temel hakkıdır. Bu nedenle, İSİG’in sağlanması öncelikle devletin ve işverenin görevidir. Pek çok işletmede İSİG kültürünün yerleşmemesi, yüksek riskli sektörlerde iş kazalarının devam etmesi ve denetimlerin yetersizliği, etkili bir güvenlik kültürünün oluşmasını engellemektedir. 2024 İSİG Meclisi verilerine göre, iş kazalarında 1897 işçi hayatını kaybetmiştir ve bu durum, işçi sağlığı ve iş güvenliğinin çok önemli bir sorun olduğunu gözler önüne sermektedir"

Güvenlik önlemleri artırılmalı

İş kazalarında önlemlerin alınması gerektiği vurgulanan açıklamada şöyle denildi: " Özellikle inşaat, maden, tarım ve taşımacılık gibi yüksek riskli sektörlerde işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili sorunlar ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. İnşaat sektöründe, işçiler düşme, göçük ve ağır makinelerle çalışma gibi risklerle karşı karşıya kalmaktadır; bu sektörde, denetim eksiklikleri nedeniyle sıklıkla kazalar yaşanmaktadır. Maden sektöründe ise, yer altı göçükleri, patlamalar ve zehirli gazlar gibi tehlikeler işçilerin yaşamını riske atmaktadır; geçen yıl Erzincan İliç’de yaşanan maden faciası gibi büyük kazalar, sektördeki güvenlik zafiyetlerini gözler önüne sermektedir. Tarım sektöründe, mevsimlik işçiler kimyasal maddelerle (pestisitler) çalışırken, ağır makineler ve çevresel faktörler de sağlık risklerini artırmaktadır; tarımda çalışanların çoğu, düşük ücretler ve zorlu koşullar altında yeterli İSİG desteğinden yoksundur. Taşımacılık sektöründe ise trafik kazaları, aşırı yorgunluk ve düşük denetim gibi faktörler, işçilerin hayatını tehdit etmektedir. Bu sektörlerde yaşanan iş cinayetleri, kazalar ve meslek hastalıklarının yüksekliği ihmallerin ve denetim eksikliklerinin ciddi sonuçlar doğurduğunu göstermektedir. Bu sorunların çözülmesi için daha sıkı denetimler, eğitimler ve güvenlik önlemlerinin artırılması gerekmektedir."