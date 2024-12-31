İzmir’in ilk profesyonel Feng Shui Uzmanı Mimar Elvan Özyar Coşan, 2025'te ev ve iş yerlerinde başarı, aşk ve bereketi artırmanın sırlarını paylaştı. Coşan, Feng Shui'nin doğa elementleri, renkler ve enerjinin doğru yönlendirilmesi ile başarıyı nasıl etkilediğini anlattı.

Bereket için doğru yön ve elementler önemli

2025 yılında ev ve iş yerlerinde bereketi artırmak için giriş kapılarının doğu, güney doğu ve güney batıya bakan yönlerinin avantajlı olduğunu belirten Coşan, bu alanlarda ağaç ve su elementlerinin kullanılmasını tavsiye etti. Mavi, yeşil ve kahverengi tonlardaki eşyaların, bu yönlerdeki enerjiyi yükselttiğini ve mekanı düzenli havalandırmanın da fayda sağladığını vurguladı.

Coşan, özellikle güney doğu yönünde akademik başarı yıldızının bulunduğunu belirterek, “Bu alanlarda metal, su ve toprak elementleri kullanarak başarı ve bereketi artırabilirsiniz. Siyah, beyaz, gri ve bej tonları da bu enerjiyi destekleyen renklerdir” dedi. Metal aksesuarların bu bölgede güçlü etkiler yarattığını da sözlerine ekledi.

Aşk enerjisi için çift objeler kullanın

Aşk enerjisini artırmak için evinize çift objeler, mutlu aile tabloları ve size mutlu bir ilişkiyi hatırlatan objeler yerleştirebileceğinizi söyleyen Feng Shui Uzmanı, 2025 yılında evlerin merkezindeki enerjiyi yönetmenin kritik olduğunu belirtti. “Mekanların merkezi bu sene hastalık enerjisiyle etkileniyor, bu yüzden gri, siyah ve beyaz tonlarda metal ve su elementleri kullanarak bu etkiyi azaltabilirsiniz” dedi. Ayrıca, aşk enerjisi için bu merkezde kırmızı, pembe ve mor tonlarından kaçınmak gerektiğinin altını çizdi.

Feng Shui çözümleri

2025 yılında kuzey yönünün rekabeti, güney yönünün ise hukuki problemleri temsil ettiğini belirten Coşan, bu olumsuz etkileri azaltmak için şeffaf bir vazoda üç dal bambu kullanmanın faydalı olabileceğini söyledi. “Bu alanlarda ağaç ve su elementlerine yer vermeli, ateş elementi kullanmaktan kaçınmalıyız” dedi.

Feng Shui ile mekânların enerjisini yönetin

Doğa ile uyumlu mekanlar yaratmanın Feng Shui'nin temeli olduğunu vurgulayan Elvan Özyar Coşan, “Bazı mekanlar enerjimizi yükseltirken, bazıları ise tam tersi etki yaratır. Feng Shui ile bu enerjileri bilinçli bir şekilde yönlendirip yaşam kalitemizi artırabiliriz” dedi.

Elvan Özyar Coşan kimdir?

Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunu olan Elvan Özyar Coşan, IFSA (International Feng Shui Association) kurucularından Grand Master Raymond Lo’nun eğitimlerini başarıyla tamamlamıştır. 2015 yılından bu yana İzmir ve Ege Bölgesi’nde Feng Shui danışmanlığı veren Coşan, mimarlık ve Feng Shui'yi birleştirerek yüzlerce mekanın enerjisini dönüştürmüştür.