İslam dünyasında yıl boyunca büyük bir heyecanla beklenen üç ayların başlangıcı, 2025 yılında 1 Ocak'ta gerçekleşecek. Üç aylar, Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan mübarek bir dönemi işaret eder. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini takvimine göre, bu kutsal dönemin başlangıç tarihi ve önemli günler netlik kazandı.

Üç ayların başlangıcı

2025 yılında üç aylar, Recep ayının ilk günü olan 1 Ocak 2025 Çarşamba günü başlayacak. Bu tarih, Müslümanların manevi olarak kendilerini yenileme ve ruhsal arınma döneminin başlangıcını işaret eder. Üç ayların ilk önemli gecesi olan Regaib Kandili ise, 2 Ocak 2025 Perşembe günü idrak edilecek.

Üç Ayların önemi ve anlamı

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, üç ayların İslam toplumu için büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Bozkurt, Recep ve Şaban aylarının Müslümanları Ramazan ayına hazırladığını belirterek, bu dönemin manevi olarak zenginleştirici olduğunu ifade etti.

Bozkurt, “Üç aylar ve içindeki özel günler, Müslümanların maneviyatını artırmak için önemli fırsatlar sunar. Bu dönemde tövbe ve istiğfar etmek, kusurlarımızı telafi etmek ve Kur'an-ı Kerim'i daha fazla okumak, ruhsal gelişimimiz için büyük bir önem taşır” şeklinde konuştu.

Kaza oruçları ve Kur'an okuma

Recep ve Şaban aylarının kaza oruçlarının tutulmasına vesile olduğunu hatırlatan Bozkurt, bu ayların içinde yer alan özel günlerin, Müslümanların manevi hayatlarını derinleştirmek için fırsat sunduğunu söyledi. Özellikle Kur'an-ı Kerim’in meal ve tefsirinin okunmasının, bu mübarek dönemde manevi fayda sağlayacağına dikkat çekti.

Ramazan Ayı ve Kadir Gecesi

Recep ve Şaban aylarının ardından gelen Ramazan ayı, oruç, teravih namazları ve hayır hasenatla dolu bir dönem sunar. Ayrıca Ramazan ayında, Kur'an-ı Kerim’de bir sureye isim olan Kadir Gecesi de idrak edilir. Bozkurt, bu özel ayların Müslümanlar için manevi olarak yeniden doğuş ve arınma fırsatı sunduğunu belirtti.