Eğlenceli, duygusal ve bazen de düşündürücü bu filmler, sadece çocuklar için değil, aynı zamanda yetişkinler için de büyük bir keyif kaynağı. İşte Netflix’te mutlaka izlemeniz gereken animasyon filmleri!

1. Şrek (Shrek)

Yeşil dev Şrek'in maceralarını anlatan bu animasyon filmi, büyüleyici bir hikaye ve komedi dolu anlarla dolu. Şrek, yalnız yaşadığı bataklığını kurtarmak için prensesi kurtarma görevine atılır ve yolculuk boyunca kendisiyle dost olan eşek ve diğer karakterlerle eğlenceli bir macera yaşar. Hem çocuklar hem de yetişkinler için keyifli bir yapım.

2. Crood'lar (The Croods)

Taş Devri'nde yaşayan bir ailenin, hayatta kalmak için yeni bir yer bulma çabalarını anlatan bu animasyon, macera ve komedi dolu bir hikaye sunuyor. Crood ailesi, hayatta kalma içgüdüsüyle hareket ederken, yeni keşfettikleri dünyada karşılaştıkları değişimlere ayak uydurmaya çalışıyorlar. Film, aile bağlarını güçlendirmenin önemini vurguluyor.

3. Lego Filmi 2 (The Lego Movie 2)

Lego evreninde geçen bu aksiyon dolu devam filminde, Emmet ve arkadaşları yeni bir tehditle karşı karşıya kalıyorlar. Uzaydan gelen istilacılar, şehri yok etmek üzereyken ekip, dostluk ve dayanışma ile bu yeni tehlikeye karşı koymaya çalışıyor. Renkli, eğlenceli ve sürprizlerle dolu bu film, hem küçükler hem de büyükler için izlenmesi gereken bir yapım.

4. Vivo

Müzik ve macera dolu bir yolculuk sunan Vivo, izleyicileri büyüleyici bir hikayeye davet ediyor. Küba'dan Miami'ye uzanan bu animasyon, bir müzikal yolculukta eski dostlara verilen bir sözü yerine getirme çabalarını konu alıyor. Renkli karakterleri ve etkileyici müzikleriyle dikkat çeken Vivo, kalpleri ısıtan bir film.

5. Loraks (The Lorax)

Dr. Seuss’un ünlü hikayesinden uyarlanan Loraks, çevre bilincini işleyen önemli bir animasyon. Bir genç, hayalindeki kızı etkilemek için ona ağaç bulmaya çalışırken, karşılaştığı Loraks ona doğanın korunmasının önemini anlatır. Eğitici ve bir o kadar da eğlenceli olan Loraks, doğa sevgisi ve çevre bilinci aşılamak için harika bir seçim.

6. Küçük Cadı Kiki (Kiki's Delivery Service)

Studio Ghibli'nin başyapıtlarından biri olan Küçük Cadı Kiki, kendini keşfetme yolculuğunda olan genç bir cadının hikayesini anlatıyor. Kiki, büyüme sürecinde karşılaştığı zorlukları aşarak, sorumluluk duygusunu ve bağımsız yaşamayı öğreniyor. Bu klasik Japon animasyonu, hayal gücünüzü harekete geçirecek derin ve duygusal bir hikayeye sahip.

7. Troller (Trolls)

Müzik ve renkli karakterlerle dolu bu eğlenceli animasyon, Troll dünyasında geçen maceraları anlatıyor. Prenses Poppy ve arkadaşları, devlerin saldırısından kaçıp kendi dünyalarını kurtarmak için eğlenceli bir yolculuğa çıkıyorlar. Hareketli müzikler ve eğlenceli dans sahneleriyle dolu Troller, izleyicilere neşeli bir deneyim sunuyor.

8. Sünger Bob Kare Pantolon 3D (The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water)

Sevilen çizgi film karakteri Sünger Bob, bu kez 3D formatında hayranlarıyla buluşuyor. Sünger Bob ve arkadaşları, yengeç burger tarifini geri almak için karada macera dolu bir yolculuğa çıkıyor. Sünger Bob Kare Pantolon 3D, aksiyon ve komedi dolu sahneleriyle, hem çocuklar hem de yetişkinler için eğlenceli bir film.