Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen KPSS, eğitim seviyesine göre farklı oturumlarla gerçekleştiriliyor.

2026 KPSS başvuruları ne zaman?

KPSS’ye başvuru yapmak isteyen adaylar genellikle sınavdan 2-3 ay önce başvuru yapabiliyor. Geçmiş yıllardaki takvimler ve ÖSYM duyuruları göz önüne alındığında:

Lisans düzeyi : Başvuruların Mayıs-Haziran 2026 döneminde alınması bekleniyor.

Önlisans düzeyi : Başvuruların Ağustos-Eylül 2026’de yapılması öngörülüyor.

Ortaöğretim düzeyi: Başvuruların Eylül-Ekim 2026 döneminde alınması bekleniyor.

Başvuru sürecinde adayların sınav ücretini ödemesi ve gerekli belgeleri Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yüklemesi gerekiyor.

2026 KPSS önlisans ne zaman?

KPSS önlisans oturumu, iki yıllık yükseköğretim mezunlarını kapsayan sınavdır. Önceki yıllardaki uygulamalara göre, Ekim ayı ortası veya son haftasında yapılması bekleniyor.

2026 KPSS lisans ne zaman?

Lisans düzeyindeki adaylar için KPSS sınavı, üniversite mezunları ve son sınıf öğrencilerini kapsıyor. Geçmiş sınav takvimlerine göre Temmuz sonu veya Ağustos başı tarihlerinde gerçekleştirileceği öngörülüyor.