Bilim insanları, antibiyotiklere karşı gelişen direncin 2050 yılına kadar dünya genelinde yaklaşık 40 milyon insanın hayatını kaybetmesine yol açabileceğini öngörüyor. The Lancet dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, 1900-2021 yılları arasında her yıl 1 milyondan fazla insan ilaca dirençli enfeksiyonlar nedeniyle yaşamını yitirdi. Antimikrobiyal direnç (AMR) olarak adlandırılan bu durum, bakterilerin bir zamanlar etkili olan ilaçlara karşı direnç geliştirmesiyle oluşuyor.

Antibiyotiğin aşırı kullanımı nedenlerden biri

AMR’nin yaygın hastalıkları daha ölümcül hale getirdiği ve bu tehdidin giderek büyüdüğü vurgulandı. Özellikle zatürre, idrar yolu enfeksiyonları ve ishal gibi yaygın hastalıklar, dirençli bakteriler nedeniyle daha tehlikeli hale gelebiliyor. Uzmanlar, antibiyotiklerin aşırı kullanımının bu duruma neden olduğunu belirtti.

Araştırmacılar, bu bakterilere karşı yeni antibiyotiklerin geliştirilmesi durumunda 2050 yılına kadar 11 milyon ölümün önlenebileceğini de ifade etti. Çalışmayı yöneten Dr. Mohsen Naghavi, antibiyotiklere karşı gelişen direncin modern sağlık sistemleri için büyük bir tehdit olduğunu belirterek, bu sorunun ciddiyetine dikkat çekti.