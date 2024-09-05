21. Gümüşlük Müzik Festivali’nin merakla beklenen finali, Gümüşlük sahilinde düzenlenen Suda Konserleri ile tamamlanacak. Festival kapsamında sahne alacak İtalyan piyanist Stefano Battaglia ve Türk saksafoncu Tamer Temel, cazseverlere unutulmaz bir müzik ziyafeti sunacak.

Festivalin ruhundan ilham aldılar

Festivalin merkezinde gerçekleşen konser, Battaglia ve Temel’in festival süresince katıldıkları yedi günlük sanatçı rezidans programında oluşturdukları yeni bestelerin ilk kez izleyiciyle buluşmasına sahne olacak. Sanatçılar, Gümüşlük’teki atmosferden ve festivalin ruhundan esinlenerek hazırladıkları bu özgün eserlerini dinleyicilere sunacaklar. Rezidansın ardından ikili, İstanbul’daki Pür Records Stüdyoları’nda albüm kayıtlarına devam edecek.

Klasik ve modern müziğin ustası

Henüz yedi yaşında piyano çalmaya başlayan Stefano Battaglia, klasik müzikten modern müziğe uzanan geniş repertuvarıyla tanınıyor. Barok dönemden 17. yüzyıl müziğine kadar uzanan kariyerinde Avrupa’nın önemli festivallerinde sahne alan Battaglia, 100’den fazla albüm kaydetmiş ve 3000’den fazla konser vermiştir. Solo piyano performanslarının yanı sıra, piyano-bas-davul trio ve piyano-perküsyon düo formatlarıyla sahnelerde boy gösteriyor.

Cazın yaratıcı ve eğitici gücü

Battaglia ile sahne alacak olan Tamer Temel, 2010’da yayımlanan ilk albümü ‘Barcelona’ ile müzik dünyasına adım attı. Üretken bir müzisyen olan Temel, caz dersleri verdiği Bahçeşehir Üniversitesi’nde de öğrencilerini müzikle buluşturmaya devam ediyor. İkinci albümü ‘Bir Kedi Kara’, üçüncü albümü “Serbest Düşüş” ve TÖZ Trio projesiyle cazseverlerin beğenisini kazanmış olan Temel, yaratıcı müziğiyle dikkat çekiyor.

Festival kapsamında sahnelenen performanslar, dijital platformlarda müzikseverlerle buluşacak.