Fırında gizli bölmede silahlar bulundu

Adana’nın Yenibey Mahallesi'nde polis ekiplerinin yaptığı baskında, bir evin mutfağındaki ankastre fırının içindeki gizli bölmede 3 ruhsatsız tabanca, 43 mermi ve 30 tüfek fişeği ele geçirildi. Ayrıca 5 uyuşturucu hap bulundu.

Şüpheli: Bana ait değil

Gözaltına alınan Mustafa E., silah ve uyuşturucuların kendisine ait olmadığını, kimin koyduğunu bilmediğini iddia etti. Şüphelinin çeşitli suçlardan 10 kaydı olduğu tespit edildi.

Adliyeye sevk edildi

Sorgusu tamamlanan Mustafa E., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.