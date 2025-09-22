AYDEM Elektrik, 22 Eylül Pazartesi günü Aydın'ın Buharkent, Kuşadası, Söke, Bozdoğan, Nazilli, Efeler, Merkez, Çine, Didim, Kuşadası, Germencik, Karacasu, Kuyucak, Sultanhisar ve Karpuzlu ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.
22 Eylül Pazartesi günü Aydın'da elektrik kesintisi uygulanacak ilçeler ve saatler
Buharkent
-
Tarih: 22.09.2025, 08:30 - 08:45
-
Kesinti Bölgeleri: Buharkent ilçesi, Kızıldere Mahallesi'nin tamamı.
-
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Kuşadası
-
Tarih: 22.09.2025, 10:00 - 12:00
-
Kesinti Bölgeleri: Kadınlar Denizi Mahallesi; Obakent Sitesi, Sonkan Kooperatifi, Kuşadası İlkokulu, 507, 511, 513, 514 Sokaklar ve çevresi.
-
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Söke
-
Tarih: 22.09.2025, 10:00 - 15:30
-
Kesinti Bölgeleri: Söke ilçesi, Bağarası Mahallesi'ndeki tüm sokaklar.
-
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Bozdoğan
-
Tarih: 22.09.2025, 10:30 - 11:30
-
Kesinti Bölgeleri: Bozdoğan ilçesi, Koyuncular Mahallesi.
-
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Nazilli
-
Tarih: 22.09.2025, 10:00 - 15:00
-
Kesinti Bölgeleri: Nazilli ilçesi, Ovacık, Ketenova, Kuşçular, Kahvederesi, Aşağıyakacık Mahallelerinin tamamı ve bölgedeki özel trafolu müşteriler.
-
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Efeler
-
Tarih: 22.09.2025, 10:00 - 15:00
-
Kesinti Bölgeleri: Aşağı Balıkköy Mahallesi kısmı.
-
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Merkez
-
Tarih: 22.09.2025, 10:00 - 15:00
-
Kesinti Bölgeleri: Meşrutiyet Mahallesi; Atatürk Blv, Tuna Cd, Huzurevi Cd, Şehitler Blv, Dicle Cd ve çevresindeki sokaklar.
-
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Çine
-
Tarih: 22.09.2025, 10:00 - 15:00
-
Kesinti Bölgeleri: Alabayır Dereli Mahallesi.
-
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Didim
-
Tarih: 22.09.2025, 10:00 - 15:00
-
Kesinti Bölgeleri: Didim ilçesi, Hisar Mahallesi'ne bağlı 2257, 2251, 2252, 2253 Sokaklar ve civarı.
-
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Kuşadası
-
Tarih: 22.09.2025, 09:00 - 14:00
-
Kesinti Bölgeleri: Soğucak Mahallesi; Pırı Reis Sitesi, Panorama Sitesi, Yeşil Cennet Sitesi, Aytaç Konut Yapı Sitesi ve civarındaki özel trafolu aboneler.
-
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Germencik
-
Tarih: 22.09.2025, 09:00 - 14:00
-
Kesinti Bölgeleri: Germencik ilçesi, Ortaklar, Balatçık, Naipli, Gümüş ve Gümüşyeni Mahalleleri.
-
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Karacasu
-
Tarih: 22.09.2025, 10:00 - 15:00
-
Kesinti Bölgeleri: Karacasu ilçesi, Ataköy Mahallesi, Dedeler Mahallesi.
-
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
(Not: Bu liste AYDEM Elektrik’in 22 Eylül duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)
AYDEM Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.
Elektrik kesintisi hakkında öneriler
-
Kesinti saatleri arasında elektrikli cihazları fişten çekin.
-
Özellikle hastalar için gerekli tıbbi cihazların yedek enerji kaynaklarını hazırlayın.
-
Şirketler ve üretim tesisleri için üretim planlarını kesinti saatlerine göre ayarlayın.
Daha fazla bilgi için
-
AYDEM Elektrik Resmi Web Sitesi: https://www.admelektrik.com.tr/
-
Aydın Büyükşehir Belediyesi Elektrik Hizmetleri: https://www.aydin.bel.tr