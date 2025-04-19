İzmir Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı şenlik havasında kutlayacak. Kentin farklı noktalarında düzenlenecek etkinliklerle çocukların coşkusu İzmir geneline yayılacak. Ana kutlamalar 23 Nisan sabahı Cumhuriyet Meydanı’nda başlayacak ve gün boyu devam edecek.

Kültürpark’ta renkli bayram etkinlikleri

Kültürpark, 23 Nisan günü çocuklar için hazırlanan etkinliklerle dolup taşacak. 13.00-19.00 saatleri arasında trio konserleri, tiyatro gösterileri, çocuk zumba gösterisi, danslar, sihirbaz şovları, Ersin Show, Şubadab Çocuk Konseri ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Orkestrası konseri sahnelenecek. Karaoke yarışması 11.00-14.00 saatleri arasında Ahşap Sahne’de gerçekleşecek. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu, 13.00’te Kaskatlı Havuz alanında konser verecek.

Kitap fuarı ve çocuk söyleşileri

5. İzmir Kitap Fuarı kapsamında Menekşe Altı Etkinlik Alanı’nda saat 13.00’te “Bay Mon ve Tuhaf Komşular: Dinle, Düşün, Sorgula”, Ahşap Sahne’de ise 14.00’te “Seni Gidi Seni Canavarı” başlıklı çocuk kitapları söyleşileri düzenlenecek.

Atölyelerde eğlence ve eğitim bir arada

Kültürpark’ta 12.00-15.00 saatleri arasında kurulacak atölye alanlarında sanat, bilim, matematik ve el sanatlarıyla ilgili çalışmalar yapılacak. Rüzgâr Gülü Atölyesi, kodlama atölyeleri, deniz koruma etkinlikleri ve farkındalık çalışmaları da programa dahil edildi.

Oyun alanlarında şenlik coşkusu

Açık alan etkinliklerinde 11.00-16.00 saatleri arasında tahta bacak gösterileri, dans performansları ve spor deneyim alanları çocukları bekliyor. Gezici Kütüphane de çocuklara kitap dağıtacak.

Körfez turu ile deniz keyfi

İZDENİZ ve İZDOĞA iş birliğiyle Konak İskelesi'nden kalkacak Bergama Vapuru, 7-12 yaş arası çocuklar ve aileleri için 23 Nisan’a özel Körfez turu düzenleyecek. Biletler izdogaturizm.com üzerinden temin edilebilecek.

Doğal yaşam parkı ücretsiz olacak

İzmir Doğal Yaşam Parkı, 19-27 Nisan tarihleri arasında 18 yaş altı öğrencilere ve okul gruplarının refakatçilerine ücretsiz olacak.

Su sporları ve Çocuk Bayramı etkinlikleri

20 Nisan’da İnciraltı Su Sporları Tesisi'nde düzenlenecek Su Sporları Şenliği’nde çocuklar kano ve optimist yelken etkinliklerine katılabilecek. 23 Nisan’da ise Belenbaşı Köyü ve İnciraltı Plaj Sporları Tesisi'nde spor şenlikleri düzenlenecek.

Tiyatro ve spor şenlikleri devam edecek

25 Nisan’da Kültürpark Gençlik Tiyatrosu'nda “Şulibuli” adlı tiyatro oyunu ücretsiz sahnelenecek. 26 Nisan’da ise Âşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Spor Şenliği düzenlenecek. Çocuklar için buz pisti deneyimi, çocuk koşusu ve bisiklet sürüşü gibi etkinlikler yapılacak.

23 Nisan İzmir etkinlik tablosu

Etkinlik Adı Tarih Yer Açıklama Çocuk Tiyatrosu ve Konserler 23 Nisan Kültürpark Ahşap Sahne Çocuk tiyatrosu, konserler, sahne şovları Sanat ve Bilim Atölyeleri 23 Nisan Kültürpark Çadır Alanı Sanat, bilim, kodlama atölyeleri Açık Alan Gösterileri 23 Nisan Kültürpark Açık Alanlar Tahta bacak gösterisi, dans performansları Körfez Vapur Turu 23 Nisan İzmir Körfezi Drama çalışmaları, denizcilik atölyeleri Doğal Yaşam Parkı Ücretsiz Girişi 19-27 Nisan İzmir Doğal Yaşam Parkı 18 yaş altı çocuklar için ücretsiz giriş Su Sporları Şenliği 23 Nisan İnciraltı Su Sporları Tesisi Kano, yelken, su sporları gösterileri Sporcu Çocuklar Şenliği 23 Nisan İnciraltı Plaj Sporları Tesisi Plaj sporları, mini turnuvalar "Şulibuli" Tiyatro Gösterisi 25 Nisan Kültürpark Gençlik Tiyatrosu Ücretsiz çocuk tiyatrosu gösterimi Egemen Çocuklar Hentbol Şenliği 26 Nisan Âşık Veysel Rekreasyon Alanı Çocuk hentbol etkinlikleri ve yarışmalar