Uşak’ta yolun karşısına geçmeye çalışan Fadime Azman, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Uşak’ta, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarptığı Fadime Azman (59), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza, saat 23.00 sıralarında Dikilitaş Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Sürücü O.U. (53) gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dikilitaş Kavşağı'nda feci kaza

Uşak’ta gece saatlerinde meydana gelen kazada, 06 BNS 494 plakalı otomobili kullanan O.U., yolun karşısına geçmek isteyen Fadime Azman’a çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı

Ağır yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırılan Fadime Azman, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. Sürücü O.U. gözaltına alındı.