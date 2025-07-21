Seferihisar, Türkiye’nin en kapsamlı kültür buluşmasına hazırlanıyor

İzmir’in tarih ve sanatla iç içe yaşayan ilçesi Seferihisar, 1-10 Ağustos 2025 tarihleri arasında Türkiye’nin en kapsamlı kültür-sanat organizasyonlarından biri olan TeosFest’e ev sahipliği yapacak. “Sanatçılar Şehri” temasıyla yola çıkan festival, Kültürel ve Ekolojik Hayatı Koruma Derneği (KültürEkoloji) öncülüğünde, Seferihisar Belediyesi ve İzmir Kent Konseyi’nin katkılarıyla gerçekleştiriliyor.

Teos Antik Kenti’nde 2300 yıl önce kurulan ilk sanatçılar birliğinden ilham alan festival, geçmişten gelen bu köklü mirası günümüze taşımayı ve geleceğe aktarmayı amaçlıyor. Türkiye’nin dört bir yanından sanatçıları, kültür insanlarını, sivil toplum örgütlerini ve sanatseverleri bir araya getirecek etkinlikte birçok alanda program yer alıyor.

Zengin içerikli festival programı açıklandı

TeosFest 2025; konserlerden tiyatro gösterimlerine, sergilerden panellere, atölyelerden çocuk ve gençlik etkinliklerine kadar çok sesli ve katılımcı bir içerikle hazırlandı. Festival süresince film gösterimleri, söyleşiler, imza günleri ve kültür gezileri de yapılacak. Katılımcılar, farklı sanat disiplinleriyle iç içe bir kültür-sanat deneyimi yaşayacak.

Festivalde sahne alacak sanatçılar arasında Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu, Tolga Çandar, Hüsnü Arkan, Dengin Ceyhan ve Yağmur Öncesi gibi isimler yer alıyor. Tiyatro bölümünde ise Altkat Sanat’ın ödüllü oyunu “Ten Rengi” ile Balıklıova Köy Tiyatrosu’nun “Zenabir” adlı yapımı dikkat çekiyor. Toplamda 10 konser, 6 tiyatro oyunu, 7 sergi, 4 dans gösterisi, 25 kısa film, 3 belgesel gösterimi, 7 atölye, 3 panel, 7 söyleşi ve imza günü, 4 özel gösteri, 4 şenlik, 1 gezi, 1 çalıştay ve 1 eğitim buluşması düzenlenecek.

Dayanışma çağrısı ile yeniden şekillendi

Kısa süre önce Seferihisar’da yaşanan orman yangınlarının ardından, TeosFest’in programı kolektif iyileşmeyi ön plana çıkaracak şekilde yeniden düzenlendi. Festival Koordinasyon Ekibi, “Seferihisar için Seferberiz!” çağrısıyla, kültürel etkinlikleri toplumsal dayanışma çerçevesine oturttu.

Program dahilinde Orhanlı Köyü’nde düzenlenecek olan Orhanlı Köy Şenliği ve Seferihisar Hayvan Barınağı’nda gerçekleşecek “Barınakta Can Dostlarla Bir Gün” etkinliği, yerel halka doğrudan destek sunmayı hedefliyor. Etkinlik alanlarında yer alacak stantlar sayesinde, kadın üreticiler, zanaatkârlar ve yerel esnafa ekonomik katkı sağlanması amaçlanıyor.

Festival yalnızca salonlara değil, kente yayılıyor

TeosFest 2025’in sahneleri yalnızca kapalı alanlarla sınırlı kalmayacak. Zeytinliklerin gölgesinde, köy meydanlarında ve antik taşlar arasında kurulacak sahnelerle Seferihisar’ın tüm yaşam alanları sanata ev sahipliği yapacak. Festival; Sığacık merkez olmak üzere Ürkmez, İhsaniye, Düzce, Ulamış, Orhanlı, Tepecik, Bademler ve Seferihisar merkez dahil olmak üzere çok merkezli bir yapıda gerçekleşecek.