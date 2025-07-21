Çocuklar sporla büyüyor

Konak Belediyesi’nin yaz tatilinde çocuklar için hayata geçirdiği Yaz Spor Okulları, bu yıl da büyük bir katılımla devam ediyor. 5-14 yaş aralığındaki 800 çocuk, belediyeye ait spor tesislerinde hem eğleniyor hem de sporla gelişimlerine katkı sağlıyor. Gültepe Atatürk Spor Salonu, Dr. Saadettin Yağdıran Tesisi ve Zafertepe Tarık Gencay Tesisleri başta olmak üzere birçok alanda çocuklar farklı spor branşlarında eğitim alıyor.

Takım sporları ve bireysel gelişim bir arada

Yaz Spor Okulları’nda çocuklar basketbol, futbol, voleybol, temel hareket eğitimi, halk oyunları ve satranç gibi branşlarda eğitim alıyor. 5-7 yaş grubu, temel hareket eğitimi ile fiziksel becerilerini geliştirirken, daha büyük yaş grupları takım sporlarına yöneliyor. Bu sayede hem teknik bilgi ediniyor hem de takım ruhunu yaşıyorlar. Daha sakin sporları tercih eden çocuklar ise satranç branşında stratejik düşünme becerilerini geliştiriyor.

Yeşil sahalarda disiplin ve arkadaşlık öğreniliyor

Özellikle futbol branşı, çocukların büyük ilgisini çekiyor. Konak Belediyesi'nin sağladığı imkânlarla ücretsiz olarak eğitim alan çocuklar, antrenmanlarda hem fiziksel gelişim sağlıyor hem de disiplini, takım çalışmasını ve centilmenliği öğreniyor. Yaz Spor Okulu öğrencilerinden 11 yaşındaki Poyraz Gezgil, “Disiplini, takım kurmayı, arkadaşlığı öğreniyoruz” sözleriyle spor okulunun kendisine kattığı faydaları ifade etti.

İkiz kardeşler çifte branşla sporu seviyor

Gültepe Atatürk Spor Salonu'nda eğitim alan Eda ve Naz Zengin ile Deren ve Defne Dişçi isimli ikiz kardeşler, voleybol ve basketbol branşlarında eğitim alıyor. Sporla iç içe büyüyen çocuklar, yeni arkadaşlıklar kurarak yaz tatilini daha eğlenceli geçiriyor.

Veliler uygulamadan memnun

Konak Belediyesi’nin Yaz Spor Okulları yalnızca çocukları değil, velileri de mutlu ediyor. Spor tesislerini tribünden izleyen Mürüvet Yüceyurt, “Bu imkânlarla çocuklar gelişiyor, ileride daha iyi yerlere gelebilirler. Belediyemize teşekkür ederiz” diyerek duyduğu memnuniyeti dile getirdi.