Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. Tur heyecanı devam ediyor. Bu turda 24 Erzincanspor, sahasında Çorum FK’yı konuk edecek. Büyük bir çekişmeye sahne olması beklenen mücadele, futbolseverlerin ilgisini çekiyor.

Maçın detayları

Tarih: 19 Aralık Perşembe

Saat: 17.00

Stad: Erzincan 13 Şubat Stadı

Yayın: ASpor

Ev sahibi 24 Erzincanspor, bu maçı kazanarak adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor. Konuk ekip Çorum FK ise bu zorlu deplasmandan galibiyetle dönerek Türkiye Kupası macerasına devam etmek istiyor.