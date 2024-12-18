Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. Tur heyecanı devam ediyor. Bu turda 24 Erzincanspor, sahasında Çorum FK’yı konuk edecek. Büyük bir çekişmeye sahne olması beklenen mücadele, futbolseverlerin ilgisini çekiyor.
Maçın detayları
- Tarih: 19 Aralık Perşembe
- Saat: 17.00
- Stad: Erzincan 13 Şubat Stadı
- Yayın: ASpor
Ev sahibi 24 Erzincanspor, bu maçı kazanarak adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor. Konuk ekip Çorum FK ise bu zorlu deplasmandan galibiyetle dönerek Türkiye Kupası macerasına devam etmek istiyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ