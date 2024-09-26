Denizli'de hava durumu, Cuma günü sıcaklık rekorları kırılacak şekilde tahmin ediliyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 35°C’ye ulaşırken, gece en düşük sıcaklık ise 18°C olacak.
Hava durumu detayları
- Sıcaklık:
- En Düşük: 18°C
- En Yüksek: 35°C
- Nem:
- En Düşük: %15
- En Yüksek: %44
- Rüzgar:
- Yön: Belirtilmemiş
- Hız: 7 km/sa
- Uç Sıcaklık:
- En Düşük: 9,3°C
- En Yüksek: 36,1°C
- Ortalama Sıcaklık:
- En Düşük: 14,4°C
- En Yüksek: 28,9°C
27 Eylül 2024 Denizli hava durumu görmek için tıklayın.
Kaynak: HABER MERKEZİ