Denizli'de hava durumu, Cuma günü sıcaklık rekorları kırılacak şekilde tahmin ediliyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 35°C’ye ulaşırken, gece en düşük sıcaklık ise 18°C olacak.

Muğla 26 Eylül su kesintisi | MUSKİ duyurdu Muğla 26 Eylül su kesintisi | MUSKİ duyurdu

Hava durumu detayları

  • Sıcaklık:
    • En Düşük: 18°C
    • En Yüksek: 35°C
  • Nem:
    • En Düşük: %15
    • En Yüksek: %44
  • Rüzgar:
    • Yön: Belirtilmemiş
    • Hız: 7 km/sa
  • Uç Sıcaklık:
    • En Düşük: 9,3°C
    • En Yüksek: 36,1°C
  • Ortalama Sıcaklık:
    • En Düşük: 14,4°C
    • En Yüksek: 28,9°C

27 Eylül 2024 Denizli hava durumu görmek için tıklayın.

Kaynak: HABER MERKEZİ