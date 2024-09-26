Denizli'de hava durumu, Cuma günü sıcaklık rekorları kırılacak şekilde tahmin ediliyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 35°C’ye ulaşırken, gece en düşük sıcaklık ise 18°C olacak.

Hava durumu detayları

Sıcaklık: En Düşük: 18°C En Yüksek: 35°C

Nem: En Düşük: %15 En Yüksek: %44

Rüzgar: Yön: Belirtilmemiş Hız: 7 km/sa

Uç Sıcaklık: En Düşük: 9,3°C En Yüksek: 36,1°C

Ortalama Sıcaklık: En Düşük: 14,4°C En Yüksek: 28,9°C



27 Eylül 2024 Denizli hava durumu görmek için tıklayın.