Kocaeli’nin Körfez ilçesi Fatih Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde üzücü bir olay yaşandı. 27 yaşındaki Osman K., boş bir dükkanda kendisini asarak intihar etti. İddialara göre, genç adam kız arkadaşı G.Ö. ile yaşadığı tartışmanın ardından bu kararı aldı.

Olayın detayları

Olay, saat 23.00 sıralarında Fatih Mahallesi’ndeki kullanılmayan bir dükkanda meydana geldi. Osman K.’nin asılı halde bulan vatandaşlar, onu hemen ipten kurtarıp, olay yerinin yakınında bulunan özel bir hastaneye götürdüler. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen K.'nin hayatını kaybettiği açıklandı.

İddiaya göre tartışma sonrası intihar

Görgü tanıklarının ifadesine göre, Osman K. kız arkadaşı G.Ö. ile bir tartışma yaşadı. Tartışmanın ardından G.Ö.’nün telefonundan K.’nin engellemesi üzerine genç adamın büyük bir öfkeye kapıldığı ve bu nedenle intihar ettiği öne sürüldü.

Olayın ardından G.Ö., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis, intiharın ardındaki sebepleri aydınlatmak için kapsamlı bir soruşturma başlattı.