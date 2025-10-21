Aydın’ın İncirliova ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada, olayla ilgisi bulunmayan iki kişi yaralandı. Olay, 27 Eylül’de saat 18.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi Karabağ Caddesi’nde meydana geldi.

Erol H. (32) ile Ekrem B. (38) arasında sabah saatlerinde yaşanan tartışma, akşam saatlerinde kanlı bitti.

Edinilen bilgilere göre, Ekrem B.’nin kahvehanede oturduğunu öğrenen Erol H., evden pompalı tüfeğini alarak olay yerine gitti. Burada Ekrem B.’ye ateş açan Erol H.’nin silahından çıkan saçmalar, kahvehanenin yanında bulunan marketin sahibi Mehmet Gökdağ (54) ve müşterisi Erkan Şekerci’ye (30) isabet etti.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavileri tamamlanan Mehmet Gökdağ ve Erkan Şekerci’nin taburcu edildiği öğrenildi. Olaydan yara almadan kurtulan Ekrem B. ise şikayetçi oldu.

Silahlı saldırının ardından kaçan Erol H., polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu bugün yakalandı.

Yapılan incelemede zanlının, 29 ayrı suç kaydının bulunduğu ve hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Erol H.’nin yakalandığı sırada sahte kimlik taşıdığı ve kimliğini gizlemeye çalıştığı belirlendi.

Zanlı, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.