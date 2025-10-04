Sivas’ta 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2’si çocuk 4 kişi yaralandı. Kaza, Sivas-Erzincan kara yolu Muhsin Yazıcıoğlu Spor Tesisleri önünde meydana geldi.

Kaza nasıl oldu?

F.Ş.G. (39) yönetimindeki 58 ACA 141 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek A.D. (30) idaresindeki 58 ADH 536 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Arkadan gelen Y.M. kontrolündeki 58 FV 888 plakalı minibüs de hafif ticari araca çarptı ve durabildi.

Kazada sürücüler F.Ş.G. ve A.D. ile hafif ticari araçtaki Ş.N.D. (30), Ö.G.D. (6) ve M.B.D. (2) yaralandı.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan F.Ş.G. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralıların tedavisi devam ederken, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.