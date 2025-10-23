Popüler sosyal medya platformu Instagram, uygulama simgesini kişiselleştirme imkanı sunan yeni bir özellik tanıttı. Ancak bu özellik yalnızca genç kullanıcılara açık olacak. Kararın ardından yetişkin kullanıcılar tepki gösterdi.

Yeni simge özelliği sadece gençlere açık

Instagram, tarihinde ilk kez ana ekran simgesini kişiselleştirme seçeneğini duyurdu. Şirket, kullanıcıların klasik Instagram logosunu altı farklı tasarımla değiştirebileceğini açıkladı.

Yeni simgeler arasında neon, şeffaf cam, ateş, çiçekler, yeşil slime ve minimal seçenekler yer alıyor. Özellik, uygulamanın ana akış ekranındaki Instagram logosuna dokunularak etkinleştiriliyor.

Yetişkin kullanıcılar tepkili

X (eski adıyla Twitter) üzerinden yapılan açıklamanın ardından, birçok yetişkin kullanıcı karara tepki gösterdi.

Kullanıcılar, kişiselleştirme hakkının sadece gençlerle sınırlı olmasını “yaş ayrımcılığı” olarak nitelendirdi.

Bazı kullanıcılar, Instagram’ın Snapchat+ modelini taklit ettiğini öne sürerken, kimileri ise özelliğin “MySpace dönemini hatırlattığını” söyledi.

Instagram: Gençlerin deneyimi öncelikli

Şirket, özelliğin yalnızca genç kullanıcılar için geliştirilmesinin nedenini, “kişiselleştirmeyi en çok gençlerin sevmesi” olarak açıkladı.

Instagram, şu anda yetişkin kullanıcılar veya ücretli abonelik sahipleri için bu özelliği genişletme planlarının bulunmadığını da duyurdu.