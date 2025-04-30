İl genelindeki ilçe bazlı fiyatlar incelendiğinde, akaryakıt türlerine göre küçük farklılıklar gözlemleniyor.

Benzin litre fiyatı 46,18 TL’ye kadar çıktı

İzmir merkezde kurşunsuz benzin litre fiyatı ortalama 46,13 TL olarak belirlenirken, bu rakam Beydağ ve Kiraz gibi ilçelerde 46,18 TL seviyelerine kadar yükselmiş durumda. En düşük benzin fiyatı ise 46,12 TL ile Aliağa'da görülüyor.

Motorin fiyatları ilçelere göre değişiyor

Motorin litre fiyatı da benzer şekilde 46,50 TL civarında seyrediyor. İzmir’in büyük kısmında motorin litre fiyatı 46,50 TL olurken, Kiraz ve Beydağ gibi ilçelerde bu rakam 46,55 TL'ye kadar çıkıyor. En uygun motorin yine Aliağa’da 46,49 TL olarak dikkat çekiyor.

LPG fiyatı tüm ilçelerde sabit: 27,02 TL

Otogaz (TPGaz) fiyatları ise İzmir genelinde değişmiyor. Tüm ilçelerde LPG litre fiyatı 27,02 TL olarak sabit kaldı. Bu da vatandaşlar için daha öngörülebilir bir yakıt tercihi haline geliyor.