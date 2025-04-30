İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Buca ile Bornova’yı kesintisiz bağlayacak dev ulaşım projesinde son bir yılda büyük ilerleme kaydedildi. Belediye kaynaklarıyla yürütülen 8,3 kilometrelik yol projesinde tünel kazılarının yüzde 95’i tamamlandı.

Başkan Tugay döneminde hız kazandı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın göreve geldiği Nisan 2024’ten bu yana, proje yüzde 45 oranında ilerledi. Böylece toplam ilerleme yüzde 85’e ulaştı. Tünel kazılarının 2025 ortasında, projenin ise 2026’da tamamlanarak hizmete girmesi hedefleniyor.

7 yılda yüzde 40, son 1 yılda yüzde 45

Proje, 2017–2024 yılları arasında yüzde 40 seviyesine gelmişti. Ancak Başkan Tugay’ın göreve gelişiyle hız kazanan çalışmalar, son bir yılda yüzde 45 ilerleme gösterdi. Bu oran, projenin en hızlı dönemine işaret ediyor.

Türkiye’nin en uzun belediye kaynaklı tüneli

2,5 kilometresi çift tünel olan proje, belediye kaynaklarıyla yapılan Türkiye’nin en uzun karayolu tüneli olma özelliğini taşıyor. Buca ile Bornova arasını 10 dakikaya indirecek yol, şehir merkezindeki trafiği önemli ölçüde rahatlatacak.

Yeşildere ve Ankara Caddesi trafiğine rahatlama

Yeni arter sayesinde, Yeşildere Caddesi ve Ankara Caddesi üzerindeki trafik yükü azalacak. Ayrıca, Halkapınar yönünden gelen Şehitler Caddesi ve Kamil Tunca Bulvarı’ndaki yoğunluk da hafifleyecek.

Maliyet 3 milyar TL

Projenin güncel yatırım maliyeti yaklaşık 3 milyar TL olarak hesaplanıyor. Belediye bütçesiyle gerçekleştirilen proje, İzmir’in kuzey ve güney aksları arasında önemli bir bağlantı kuracak.