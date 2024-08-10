Filistin Sağlık Bakanlığı'nın son açıklamasına göre, 7 Ekim'den bu yana süren saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 39 bin 790'a ulaştı.

Son 48 saat içinde gerçekleştirilen 6 saldırıda 91 Filistinli daha yaşamını yitirirken, 280 kişi de yaralandı. İsrail'in sabah namazı sırasında Gazze'deki El-Tabin Okulu'na düzenlediği saldırıda ise 100'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı. Yaralı sayısının 92 bin 2'ye ulaştığı bildiriliyor.

Gazze'deki insanlık dramı her geçen gün derinleşirken, uluslararası toplumun sessizliği devam ediyor. Saldırıların durdurulması yönündeki çağrılar ise İsrail hükümeti tarafından görmezden geliniyor. Gazze'de sivillerin hedef alındığı saldırılar, bölgede yaşayan insanların yaşam koşullarını daha da kötüleştiriyor.